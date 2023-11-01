فريق البحرين يحقق انتصاره الثاني في الدور التمهيدي لدوري زين لكرة السلة

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- Akhbar Al Khaleej) حقق فريق البحرين انتصاره الثاني على التوالي في الدور التمهيدي لدوري زين البحرين لكرة السلة، وذلك بعد فوزه اليوم "الاربعاء" على منتخب البحرين الرديف بواقع 100 نقطة مقابل 80 في انطلاق الجولة الثالثة من المسابقة.
اللقاء الذي اقيم على صالة زين بمجمع الصالات بام الحصم، شهد تبادل الفريقان التقدم خلال فترات اللقاء، حيث انهى البحرين الربع الاول بواقع 30 نقطة مقابل 11، فيما حصد منتخب البحرين الرديف الربع الثاني بنتيجة 25 نقطة مقابل 21.
وبعد الاستراحة عاد فريق البحرين للتقدم من جديد بواقع 32 نقطة مقابل 20، فيما ذهب الربع الاخير لمنتخب البحرين الرديف بنتيجة 24 نقطة مقابل 17 دون تغير في النتيجة الاجمالية والتي انتهت لفريق البحرين بفارق عشرين نقطة.
وشهد اللقاء تألق تافاريون نيكس اللاعب المحترف في صفوف نادي البحرين حيث احرز (26نقطة)، في المقابل كان اللاعب عبد الرزاق سيف الأفضل في صفوف منتخب البحرين الرديف بعد ان سجل (15 نقطة).
وتتواصل مساء غد "الخميس" منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، حيث تقام مواجهة واحدة على صالة زين البحرين في الساعة الخامسة والنصف وتجمع فريقا مدينة عيسى والنويدرات.
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