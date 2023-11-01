دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة: فوز الاهلي على التضامن و النبيه صالح على البسيتين

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- Akhbar Al Khaleej) حقق فريق النادي الاهلي انتصاره الثاني ضمن مشواره في دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة (2023-2024)، بالفوز على التضامن بثلاثة أشواط دون مقابل، في لقاء الفريقين اليوم "الاربعاء" ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وشهدت المواجهة التي أقيمت على صالة عيسى بن راشد للكرة الطائرة بمدينة عيسى الرياضية؛ أفضليه لفريق النادي الاهلي والذي حسم اللقاء بواقع: 25 نقطة مقابل 11، و 25 نقطة مقابل 19، و 25 نقطة مقابل 17.
بهذا الفوز نجح فريق النادي الاهلي في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي بعد أن تغلب في الجولة الاولى على اتحاد الريف، فيما تلقى فريق التضامن هزيمته الثانية بعد أن خسر أمام فريق بني جمرة في الجولة الافتتاحية.
وفي مواجهة ثانية ضمن امسية الليلة ولحساب المجموعة الاولى، تغلب فريق النبيه صالح على نظيره فريق نادي البسيتيين بثلاثة أشواط مقابل لاشيء، حيث حسم النبيه الأشواط الثلاثة بنتيجة 25 نقطة مقابل 18،و 25 نقطة مقابل 18، و 25 نقطة مقابل 19.
بهذا الفوز نجح فريق النبيه صالح في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه في الجولة الاولى على المعامير، في المقابل تلقى فريق البسيتين هزيمته الاولى بعد فوزه في الجولة الافتتاحية على عالي.
وكانت منافسات الجولة الحالية قد شهدت فوز دار كليب على الدير بثلاثة أشواط مقابل لاشيء، النصر على بني جمرة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، المحرق على عالي بثلاثة أشواط مقابل لاشيء، والنجمة على اتحاد الريف بثلاثة أشواط مقابل لاشيء.
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