سول: بيونج يانج في المرحلة النهائية من الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي الثالث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 21:22
قالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية ان بيونج يانج على الارجح في المرحلة النهائية من الاستعدادات لتنفيذ ما سيكون إطلاق قمرها الصناعي الثالث، بعد محاولتين فاشلتين في وقت سابق من هذا العام.
وذكرت الوكالة خلال جلسة تدقيق مغلقة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبيةيونهاب " - إنه من المعتقد أن كوريا الشمالية في منتصف المراحل النهائية من الاستعدادات، مثل إجراء فحوصات على محركاتها وأنظمة الإطلاق.
يذكر أنه بعد فشل محاولة بيونج يانج الثانية في أغسطس، قالت كوريا الشمالية إنها ستحاول مرة أخرى في أكتوبر، لكن لم يحدث مثل هذا الإطلاق، ولم تذكر كوريا الشمالية سبب تأجيل الإطلاق ومتى سيتم تنفيذ الإطلاق.
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