سول: بيونج يانج في المرحلة النهائية من الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي الثالث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 21:22



قالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية ان بيونج يانج على الارجح في المرحلة النهائية من الاستعدادات لتنفيذ ما سيكون إطلاق قمرها الصناعي الثالث، بعد محاولتين فاشلتين في وقت سابق من هذا العام.



وذكرت الوكالة خلال جلسة تدقيق مغلقة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبيةيونهاب " - إنه من المعتقد أن كوريا الشمالية في منتصف المراحل النهائية من الاستعدادات، مثل إجراء فحوصات على محركاتها وأنظمة الإطلاق.



يذكر أنه بعد فشل محاولة بيونج يانج الثانية في أغسطس، قالت كوريا الشمالية إنها ستحاول مرة أخرى في أكتوبر، لكن لم يحدث مثل هذا الإطلاق، ولم تذكر كوريا الشمالية سبب تأجيل الإطلاق ومتى سيتم تنفيذ الإطلاق.