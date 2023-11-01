الجيش الكويتي ينفذ تمرين (أفق الصحراء) لرفع مستوى التنسيق بين القطاعات العسكرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 21:23
نفذ الجيش الكويتي اليوم الاربعاء ممثلا بالقوات البرية والجوية وبمشاركة لواء (المغاوير/25) فعاليات تمرين (أفق الصحراء) بحضور رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي الشمري وعدد من كبار قادة الجيش.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الكويتية نقلته وكالة الانباء الرسمية إن التمرين يأتي ترجمة لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح التي أكد عليها خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الدفاع العسكري الاثنين الماضي.
وأوضح البيان أن التوجيهات دعت إلى تعزيز ورفع درجة الجاهزية والاستعداد ومستوى الكفاءة لعموم وحدات الجيش الكويتي في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الأوضاع الإقليمية.
وشهد التمرين حسب البيان تطبيقا عمليا بالذخيرة الحية وشاركت به كتبية الاستطلاع/4 من القوة البرية وطائرات ال ئ/18 وطائرات الأباتشي للاسناد والجهد الجوي وسرية الاقتحام من لواء المغاوير/25. وبينت أن هذا التمرين يحاكي سيناريوهات بيئة العمليات المعقدة وغير المتماثلة يهدف إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات العسكرية.
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