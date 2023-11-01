اجتماع بحريني سعودي يستعرض التعاون المشترك في مجال الحج والعمرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، اليوم الأربعاء، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين.ورحب سعادته بـ الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، والوفد المرافق، منوهًا إلى مدى عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين، وما تشهده على الدوام من تطور متنام على جميع المستويات في ظل اهتمام القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين الشقيقين.وأكد وزير العدل أنَّ اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حريصة كل الحرص على توأمة العمل مع وزارة الحج والعمرة وفق استراتيجيتها الجديدة، وأنها بدأت فعليًا في الاستعداد لموسم حج 1445ه فور انتهاء موسم الحج الماضي عبر سلسلة من اللقاءات التحضيرية بين الوزارتين.

وخلال الزيارة، جرى عقد اجتماع موسع، تم خلاله استعراض مجالات التعاون والتنسيق في مجال الحج والعمرة، وبحث تعزيز آليات العمل المشترك ضمن إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج القادم، وذلك بحضور نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومعالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وشارك في الاجتماع ممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ومن الجانب السعودي وزارة الداخلية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الهيئة السعودية للسياحة، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الخطوط الجوية السعودية، طيران ناس، شركة تأشير.



وأشاد الوزير المعاودة بالخطة التطويرية الشاملة التي دشنتها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا، منوهًا بما ستحققه من تنظيم مبكر لإجراءات تسجيل الحجاج ينعكس أثره على تميز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.



وأعرب عن بالغ الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما يلقاه حجاج بيت الله الحرام من مواطني مملكة البحرين بشكل خاص ومن مختلف دول العالم الإسلامي بشكل عام من اهتمام متميز وحسن وفادة، مشيدًا بالمبادرات الرائدة والإسهامات الجليَّة في تطوير الأنظمة وتميز الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ومن أبرزها منصة "نسك".