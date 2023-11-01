اجتماع بحريني سعودي يستعرض التعاون المشترك في مجال الحج والعمرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، اليوم الأربعاء، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين.
ورحب سعادته بـ الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، والوفد المرافق، منوهًا إلى مدى عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين، وما تشهده على الدوام من تطور متنام على جميع المستويات في ظل اهتمام القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين الشقيقين.
وأكد وزير العدل أنَّ اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حريصة كل الحرص على توأمة العمل مع وزارة الحج والعمرة وفق استراتيجيتها الجديدة، وأنها بدأت فعليًا في الاستعداد لموسم حج 1445ه فور انتهاء موسم الحج الماضي عبر سلسلة من اللقاءات التحضيرية بين الوزارتين.
وخلال الزيارة، جرى عقد اجتماع موسع، تم خلاله استعراض مجالات التعاون والتنسيق في مجال الحج والعمرة، وبحث تعزيز آليات العمل المشترك ضمن إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج القادم، وذلك بحضور نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومعالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وشارك في الاجتماع ممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ومن الجانب السعودي وزارة الداخلية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الهيئة السعودية للسياحة، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الخطوط الجوية السعودية، طيران ناس، شركة تأشير.
وأشاد الوزير المعاودة بالخطة التطويرية الشاملة التي دشنتها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا، منوهًا بما ستحققه من تنظيم مبكر لإجراءات تسجيل الحجاج ينعكس أثره على تميز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأعرب عن بالغ الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما يلقاه حجاج بيت الله الحرام من مواطني مملكة البحرين بشكل خاص ومن مختلف دول العالم الإسلامي بشكل عام من اهتمام متميز وحسن وفادة، مشيدًا بالمبادرات الرائدة والإسهامات الجليَّة في تطوير الأنظمة وتميز الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ومن أبرزها منصة "نسك".
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