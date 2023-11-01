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هيئة البحرين للثقافة والآثار تطلق الموسم الثالث لبرنامج (الآثاري الصغير)

11/1/2023 3:06:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تطلق هيئة البحرين للثقافة والآثار الموسم الثالث لبرنامج (الآثاري الصغير)، ما بين 4 نوفمبر إلى 29 فبراير، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومشاركة مجموعة من المدارس الحكومية والخاصة، حيث ستستضيف عدة مواقع أثرية بالمملكة ورش عمل وأنشطة موجهة للفئات العمرية من 6 حتى 12 عامًا.

ويهدف البرنامج إلى رفع وعي الأجيال الصاعدة في البحرين حول القيمة التاريخية للقطع الأثرية التي توجد في المواقع الثقافية، حيث يقوم الأطفال بشكل أساسي وبتوجيهات المشرفين على ممارسة مهارات التقنيب من خلال البحث عن نماذج من قطع أثرية مخبأة تحت الأرض مسبقًا بالموقع، وتعريفهم على مجالات أثرية أخرى مثل أساسيات الترميم والحفظ مع توفير معلومات مبسطة عن تاريخ بعض القطع الأثرية المشهورة في البحرين واستخداماتها.

كما يسعى إلى تنمية المعلومات التاريخية لدى فئة الأطفال والناشئة بطريقة تفاعلية شيقة تتناسب مع مراحلهم العمرية الصغيرة، وتعزيز الروح الوطنية ومشاعر الانتماء لمملكة البحرين وتاريخها العريق الذي تشهد عليه مواقع تاريخية ومكتسبات حضارية عديدة. ويندرج ضمن مبادرة (أصدقاء الآثار) التي تبنتها هيئة الثقافة لتعزيز الشراكة المجتمعية في حفظ وصون التراث الأثري في مملكة البحرين.

وعزز البرنامج خلال السنوات الماضية علاقة الناشئة والأطفال بالتراث الأثري البحريني عبر أنشطة ممتعة ومتنوعة.

ويمكن الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالبرنامج التي سيتم نشرها من خلال موقع هيئة الثقافة على الإنترنت أو عبر حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي على العنوان CultureBah@.

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