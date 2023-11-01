هيئة البحرين للثقافة والآثار تطلق الموسم الثالث لبرنامج (الآثاري الصغير)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تطلق هيئة البحرين للثقافة والآثار الموسم الثالث لبرنامج (الآثاري الصغير)، ما بين 4 نوفمبر إلى 29 فبراير، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومشاركة مجموعة من المدارس الحكومية والخاصة، حيث ستستضيف عدة مواقع أثرية بالمملكة ورش عمل وأنشطة موجهة للفئات العمرية من 6 حتى 12 عامًا.
ويهدف البرنامج إلى رفع وعي الأجيال الصاعدة في البحرين حول القيمة التاريخية للقطع الأثرية التي توجد في المواقع الثقافية، حيث يقوم الأطفال بشكل أساسي وبتوجيهات المشرفين على ممارسة مهارات التقنيب من خلال البحث عن نماذج من قطع أثرية مخبأة تحت الأرض مسبقًا بالموقع، وتعريفهم على مجالات أثرية أخرى مثل أساسيات الترميم والحفظ مع توفير معلومات مبسطة عن تاريخ بعض القطع الأثرية المشهورة في البحرين واستخداماتها.
كما يسعى إلى تنمية المعلومات التاريخية لدى فئة الأطفال والناشئة بطريقة تفاعلية شيقة تتناسب مع مراحلهم العمرية الصغيرة، وتعزيز الروح الوطنية ومشاعر الانتماء لمملكة البحرين وتاريخها العريق الذي تشهد عليه مواقع تاريخية ومكتسبات حضارية عديدة. ويندرج ضمن مبادرة (أصدقاء الآثار) التي تبنتها هيئة الثقافة لتعزيز الشراكة المجتمعية في حفظ وصون التراث الأثري في مملكة البحرين.
وعزز البرنامج خلال السنوات الماضية علاقة الناشئة والأطفال بالتراث الأثري البحريني عبر أنشطة ممتعة ومتنوعة.
ويمكن الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالبرنامج التي سيتم نشرها من خلال موقع هيئة الثقافة على الإنترنت أو عبر حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي على العنوان CultureBah@.
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