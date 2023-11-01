سفير مملكة البحرين لدى جمهورية التشيك والمقيم في برلين يشارك في حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للتشيك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك عبدالله عبداللطيف عبدالله، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية التشيك والمقيم في برلين، في حفل الاستقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لجمهورية التشيك الصديقة، وذلك بدعوة من الرئيس بيتر بافيل، رئيس جمهورية التشيك، وذلك في قصر براغ.
وقد هنأ
السفير الرئيس بيتر بافيل بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين مملكة البحرين والتشيك وما تشهده من تطور وتقدم مستمرين في شتى المجالات، متمنيًا لفخامته دوام الصحة والعافية ولجمهورية التشيك مزيدًا من التقدم والازدهار.
هذا وأقام الرئيس بيتر بافيل حفل عشاء لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى جمهورية التشيك، وذلك بحضور معالي السيد بيتر فيالا، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء التشيكيين، و يان ليبافسكي، وزير الخارجية، ورؤساء مكاتب المنظمات الدولية المعتمدين في براغ.
كما تم تكريم عدد من الشخصيات التشيكية والدولية من قبل فخامة الرئيس لخدمتهم في مختلف المجالات.
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