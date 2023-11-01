سفير مملكة البحرين لدى جمهورية التشيك والمقيم في برلين يشارك في حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للتشيك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شارك عبدالله عبداللطيف عبدالله، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية التشيك والمقيم في برلين، في حفل الاستقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لجمهورية التشيك الصديقة، وذلك بدعوة من الرئيس بيتر بافيل، رئيس جمهورية التشيك، وذلك في قصر براغ.

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السفير الرئيس بيتر بافيل بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين مملكة البحرين والتشيك وما تشهده من تطور وتقدم مستمرين في شتى المجالات، متمنيًا لفخامته دوام الصحة والعافية ولجمهورية التشيك مزيدًا من التقدم والازدهار.

هذا وأقام الرئيس بيتر بافيل حفل عشاء لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى جمهورية التشيك، وذلك بحضور معالي السيد بيتر فيالا، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء التشيكيين، و يان ليبافسكي، وزير الخارجية، ورؤساء مكاتب المنظمات الدولية المعتمدين في براغ.





كما تم تكريم عدد من الشخصيات التشيكية والدولية من قبل فخامة الرئيس لخدمتهم في مختلف المجالات.