انعقاد الحوار المشترك السابع بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في إطار تعزيز الحوار القائم بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، الحوار المشترك السابع بين الجانبين، حيث ترأس وفد مملكة البحرين السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، فيما ترأست وفد الاتحاد الأوروبي آنا ماريا باناجيوتاكوبولو، رئيسة شعبة شبه الجزيرة العربية والعراق في هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، وبحضور عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي.
وتم خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة، واستعراض ما تم إنجازه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والآراء حول أهم المواضيع المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جهته، أشاد وفد الاتحاد الأوروبي بما حققته مملكة البحرين من إنجازات في إطار احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مقدرًا جهودها في مجال التسامح والتعايش السلمي والسلام، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وضم وفد مملكة البحرين ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والأمانة العامة للتظلمات.
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