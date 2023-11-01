انعقاد الحوار المشترك السابع بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) في إطار تعزيز الحوار القائم بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، الحوار المشترك السابع بين الجانبين، حيث ترأس وفد مملكة البحرين السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، فيما ترأست وفد الاتحاد الأوروبي آنا ماريا باناجيوتاكوبولو، رئيسة شعبة شبه الجزيرة العربية والعراق في هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، وبحضور عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي.

وتم خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة، واستعراض ما تم إنجازه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والآراء حول أهم المواضيع المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهته، أشاد وفد الاتحاد الأوروبي بما حققته مملكة البحرين من إنجازات في إطار احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مقدرًا جهودها في مجال التسامح والتعايش السلمي والسلام، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وضم وفد مملكة البحرين ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والأمانة العامة للتظلمات.