المجلس الأعلى للبيئة وسفارة دولة الإمارات ينظمان ورشة العمل الشبابية لتغير المناخ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نظم المجلس الأعلى للبيئة وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين ورشة العمل الشبابية لتغير المناخ تحت شعار "معا من أجل المناخ"، وذلك بدعم من بنك البركة الإسلامي، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، بحضور وزير النفط والبيئة وروان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب و منصور الجويعد نائب سفير سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين وبمشاركة 90 شاب وشابة من طلبة الجامعات والجمعيات الشبابية، حيث تأتي هذه الورشة بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاستضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

وأكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، حرص مملكة البحرين على نشر الثقافة البيئية وزيادة مستوى الوعي البيئي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مساراتها، مشيراً إلى أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في مجال المحافظة على البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ خاصة لفئة الشباب لدورهم الكبير في دعم المبادرات والخطط الموضوعة للوصول إلى الأمن البيئي جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها سعادة وزير النفط والبيئة في ختام ورشة العمل الشبابية :معا من أجل المناخ".

وأشار وزير النفط والبيئة إلى أن ورش العمل الشبابية لتغير المناخ تأتي في إطار التعاون الوثيق والتكامل الثنائي الذي يربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات البيئية والمناخية، مؤكدًا أن هذا التعاون يحظى باهتمام ورعاية قيادتي البلدين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة.

وأعرب سعادة وزير النفط والبيئة عن شكره وتقديره لبنك البركة الإسلامي ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) لما قدماه من دعم ورعاية لتنظيم هذه الورشة، متمنياً للمشاركين تحقيق الاستفادة العلمية والعملية المنشودة مما تضمنته الورشة من برامج متنوعة وفعاليات مصاحبة.

ومن خلال كلمة مسجلة لـ شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة وجهتها للمنظمين والمشاركين في الورشة، أشادت بالعلاقات الوطيدة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما يضطلع به المجلس الأعلى للبيئة من دور بارز تجاه نشر الثقافة البيئية وخاصة لشريحة الشباب، من أجل تعزيز المسؤولية المجتمعية نحو بيئة مستدامة ومجتمع واعي بدور الفرد في الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات المناخية.

الجدير بالذكر أن ورشة العمل اشتملت أيضًا على مجموعة من المحاضرات التوعوية للبروفيسور وهيب الناصر والدكتور حمود ناصر، وفرناندا لوناردوني رئيسة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في البحرين، وممثلين من وزارة شئون الشباب، والسيد محمد عيسى مندوب شباب الإمارات للمناخ، والسيد راقي سارو مدير مشاريع فريق رائدة المناخ COP28.