جلالة الملك المعظم في مقدمة مودعي العاهل الأردني لدى مغادرته البلاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) / كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، في مقدمة مودعي أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، بالمملكة الاردنية الهاشمية لدى مغادرته البلاد هذا اليوم بعد زيارة أخوية لمملكة البحرين عقد خلالها جلسة مباحثات مع جلالة الملك المعظم تناولت أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل دعم وتعزيز مسارات التعاون الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين.
كما كان في الوداع ، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وعدد من كبار المسؤولين.
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