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جلالة الملك المعظم في مقدمة مودعي العاهل الأردني لدى مغادرته البلاد

11/1/2023 3:06:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) / كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، في مقدمة مودعي أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، بالمملكة الاردنية الهاشمية لدى مغادرته البلاد هذا اليوم بعد زيارة أخوية لمملكة البحرين عقد خلالها جلسة مباحثات مع جلالة الملك المعظم تناولت أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل دعم وتعزيز مسارات التعاون الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين.
كما كان في الوداع ، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وعدد من كبار المسؤولين.

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