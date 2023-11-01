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النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي مع النيابة العامة للمملكة الأردنية

11/1/2023 3:06:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بمكتبه صباح اليوم، القاضي يوسف نجيب ذيابات، رئيس النيابة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق لسعادته، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها لمملكة البحرين لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات في المجالات العدلية والقضائية.

وقد وقع الطرفان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك في مجالات متعددة معنية بالشأن القضائي، تهدف إلى دعم فعالية إنفاذ القانون والملاحقة القضائية الفعالة في الجرائم المنظمة عبر الوطنية، إضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية ذات الأولوية المشتركة، عبر تقديم المساعدات القضائية والاستشارات الفنية وتبادل المعلومات والخبرات، فضلاً عن إنشاء آليات للتواصل الفعال والمنتظم بين الطرفين.

وقد أكد الدكتور علي بن فضل البوعينين خلال اللقاء، على توافق الرؤى والجهود القضائية بين النيابة العامة بمملكة البحرين ونظيرتها بالمملكة الأردنية الهاشمية في مجال التعاون القضائي على كافة المستويات، وذلك بهدف تعزيز متطلبات العدالة الجنائية وإنفاذ أحكامها وفق معايير دولية تراعي الإطار المؤسسي والتشريعي وتحقق التكامل بين الشبكات الوطنية والإقليمية الفاعلة في مجال مكافحة الجريمة، وبما يسهم في تعزيز آليات العدالة وفق الممارسات الدولية المعتمدة.

ومن جانبه، أعرب القاضي يوسف نجيب ذيابات، رئيس النيابة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم والتعاون المشترك، والتي من شأنها الارتقاء بالتعاون القضائي المشترك إلى آفاق من شأنها إرساء حكم القانون وإعمالاً مجدياً لأحكامه.

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