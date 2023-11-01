النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي مع النيابة العامة للمملكة الأردنية

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بمكتبه صباح اليوم، القاضي يوسف نجيب ذيابات، رئيس النيابة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق لسعادته، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها لمملكة البحرين لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات في المجالات العدلية والقضائية.
وقد وقع الطرفان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك في مجالات متعددة معنية بالشأن القضائي، تهدف إلى دعم فعالية إنفاذ القانون والملاحقة القضائية الفعالة في الجرائم المنظمة عبر الوطنية، إضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية ذات الأولوية المشتركة، عبر تقديم المساعدات القضائية والاستشارات الفنية وتبادل المعلومات والخبرات، فضلاً عن إنشاء آليات للتواصل الفعال والمنتظم بين الطرفين.
وقد أكد الدكتور علي بن فضل البوعينين خلال اللقاء، على توافق الرؤى والجهود القضائية بين النيابة العامة بمملكة البحرين ونظيرتها بالمملكة الأردنية الهاشمية في مجال التعاون القضائي على كافة المستويات، وذلك بهدف تعزيز متطلبات العدالة الجنائية وإنفاذ أحكامها وفق معايير دولية تراعي الإطار المؤسسي والتشريعي وتحقق التكامل بين الشبكات الوطنية والإقليمية الفاعلة في مجال مكافحة الجريمة، وبما يسهم في تعزيز آليات العدالة وفق الممارسات الدولية المعتمدة.
ومن جانبه، أعرب القاضي يوسف نجيب ذيابات، رئيس النيابة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم والتعاون المشترك، والتي من شأنها الارتقاء بالتعاون القضائي المشترك إلى آفاق من شأنها إرساء حكم القانون وإعمالاً مجدياً لأحكامه.
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