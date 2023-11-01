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وكيل وزارة الداخلية يترأس الوفد المشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون

11/1/2023 3:06:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في سلطنة عمان الشقيقة.

وقد بحث الاجتماع التحضيري، عدداً من الموضوعات الأمنية المهمة ، والتي سيناقشها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون ، في إطار العمل على تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي.

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