وكيل وزارة الداخلية يترأس الوفد المشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون

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- Akhbar Al Khaleej) ترأس الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في سلطنة عمان الشقيقة.
وقد بحث الاجتماع التحضيري، عدداً من الموضوعات الأمنية المهمة ، والتي سيناقشها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون ، في إطار العمل على تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي.
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