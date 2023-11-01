وكيل وزارة الداخلية يترأس الوفد المشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون

وقد بحث الاجتماع التحضيري، عدداً من الموضوعات الأمنية المهمة ، والتي سيناقشها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون ، في إطار العمل على تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.