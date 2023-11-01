رئيس جامعة البحرين والسفير الكوري يبحثان تنمية العلاقات الأكاديمية والبحثية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد رئيس جامعة البحرين الدكتور فؤاد محمد الأنصاري، أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في تنمية العلاقات العلمية والثقافية بين الجامعات، وخلق آفاق علمية رحبة، عبر تسهيل تبادل الأساتذة، وتبادل الخبرات العلمية، وإنتاج البحوث العلمية المشتركة.
جاء ذلك خلال استقبال د. الأنصاري، لسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين هونسانغ كو، اليوم بمقر الجامعة بالصخير، حيث بحث الطرفان سُبل التعاون المتاحة في مجالات عدة منها: تسهيل إبرام الاتفاقات العلمية والبحثية مع المراكز البحثية الكورية، وتبادل الخبرات العلمية بين جامعة البحرين والجامعات الكورية.
واستعرض رئيس الجامعة جوانب من خطط جامعة البحرين المستقبلية، وبحث مع السفير العديد من الجوانب ذات العلاقة بتمثيل جامعة البحرين في الخارج، وتنمية العلاقات العلمية الدولية. بالإضافة إلى تعزيز جودة البحث لخدمة المصالح المتبادلة، في مجالات عدة منها: العلوم الاجتماعية، والانسانية، والأعمال التجارية، والتكنولوجيا والاقتصاد وغيرها. مشيداً بالعلاقات المتقدمة على المستوى العلمي والأكاديمي لجامعة البحرين ولمؤسسات التعليم الجامعي والبحثي في جمهورية كوريا الجنوبية وكذلك تطوير عمل معهد الملك سيجونج في الجامعة.
ومن جانبه، أشاد السفير كو بدور جامعة البحرين العلمي والبحثي، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون المشترك، وتوثيق العلاقات وتوطيدها، لتحقيق أقصى استفادة علمية وبحثية للجانبين، وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لرئيس الجامعة د. الأنصاري لحفاوة الترحيب وحسن الاستقبال.
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