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رئيس جامعة البحرين والسفير الكوري يبحثان تنمية العلاقات الأكاديمية والبحثية

11/1/2023 3:06:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد رئيس جامعة البحرين الدكتور فؤاد محمد الأنصاري، أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في تنمية العلاقات العلمية والثقافية بين الجامعات، وخلق آفاق علمية رحبة، عبر تسهيل تبادل الأساتذة، وتبادل الخبرات العلمية، وإنتاج البحوث العلمية المشتركة.
جاء ذلك خلال استقبال د. الأنصاري، لسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين هونسانغ كو، اليوم بمقر الجامعة بالصخير، حيث بحث الطرفان سُبل التعاون المتاحة في مجالات عدة منها: تسهيل إبرام الاتفاقات العلمية والبحثية مع المراكز البحثية الكورية، وتبادل الخبرات العلمية بين جامعة البحرين والجامعات الكورية.
واستعرض رئيس الجامعة جوانب من خطط جامعة البحرين المستقبلية، وبحث مع السفير العديد من الجوانب ذات العلاقة بتمثيل جامعة البحرين في الخارج، وتنمية العلاقات العلمية الدولية. بالإضافة إلى تعزيز جودة البحث لخدمة المصالح المتبادلة، في مجالات عدة منها: العلوم الاجتماعية، والانسانية، والأعمال التجارية، والتكنولوجيا والاقتصاد وغيرها. مشيداً بالعلاقات المتقدمة على المستوى العلمي والأكاديمي لجامعة البحرين ولمؤسسات التعليم الجامعي والبحثي في جمهورية كوريا الجنوبية وكذلك تطوير عمل معهد الملك سيجونج في الجامعة.
ومن جانبه، أشاد السفير كو بدور جامعة البحرين العلمي والبحثي، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون المشترك، وتوثيق العلاقات وتوطيدها، لتحقيق أقصى استفادة علمية وبحثية للجانبين، وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لرئيس الجامعة د. الأنصاري لحفاوة الترحيب وحسن الاستقبال.

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