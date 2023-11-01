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الأرصاد الجوية: فرصة لتساقط الأمطار يوم الخميس

11/1/2023 3:06:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفاد مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان مملكة البحرين شهدت صباح اليوم الأربعاء أجواء غائمة إجمالاً، تخللتها بعض الخلايا الرعدية التي تمركزت على المناطق الوسطى والجنوبية مع تساقط أمطار متفاوتة الشدة حيث استمرت الحالة الجوية إلى ما بعد فترة الظهيرة ومن ثم تلاشت تدريجياً.

وذكر مسؤول ادارة الارصاد انه من المتوقع أن تعاود الحالة المطرية تأثيرها صباح غد الخميس لتستمر فرص تساقط الأمطار والتي قد تكون رعدية ومصحوبة بهبات قوية السرعة أحياناً على بعض مناطق المملكة على فترات مختلفة حتى صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر بحسب تحديثات خرائط الطقس.

ونظرا للتغييرات السريعة خصوصا لهذه الفترة الموسمية الانتقالية دعت الارصاد الجميع الى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة النشرات والتحذيرات الرسمية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية.

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