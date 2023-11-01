الأرصاد الجوية: فرصة لتساقط الأمطار يوم الخميس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أفاد مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان مملكة البحرين شهدت صباح اليوم الأربعاء أجواء غائمة إجمالاً، تخللتها بعض الخلايا الرعدية التي تمركزت على المناطق الوسطى والجنوبية مع تساقط أمطار متفاوتة الشدة حيث استمرت الحالة الجوية إلى ما بعد فترة الظهيرة ومن ثم تلاشت تدريجياً.
وذكر مسؤول ادارة الارصاد انه من المتوقع أن تعاود الحالة المطرية تأثيرها صباح غد الخميس لتستمر فرص تساقط الأمطار والتي قد تكون رعدية ومصحوبة بهبات قوية السرعة أحياناً على بعض مناطق المملكة على فترات مختلفة حتى صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر بحسب تحديثات خرائط الطقس.
ونظرا للتغييرات السريعة خصوصا لهذه الفترة الموسمية الانتقالية دعت الارصاد الجميع الى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة النشرات والتحذيرات الرسمية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية.
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