وزير العدل يستقبل رئيس النيابة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه بمقر الوزارة، القاضي يوسف نجيب ذيابات رئيس النيابة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها لمملكة البحرين لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات في المجالات العدلية والقضائية.
ورحب بالقاضي يوسف نجيب ذيابات رئيس النيابة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق، منوهًا بمدى مستوى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من نماء وتقدم مستمر في المجالات كافة.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك، وبحث تعزيز تبادل الخبرات والمعارف في المجالات العدلية، بما يسهم في تعزيز آليات العدالة وفق أفضل الممارسات المطبقة.
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