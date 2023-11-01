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وزير العدل يستقبل رئيس النيابة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية

11/1/2023 3:06:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه بمقر الوزارة، القاضي يوسف نجيب ذيابات رئيس النيابة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها لمملكة البحرين لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات في المجالات العدلية والقضائية.

ورحب بالقاضي يوسف نجيب ذيابات رئيس النيابة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق، منوهًا بمدى مستوى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من نماء وتقدم مستمر في المجالات كافة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك، وبحث تعزيز تبادل الخبرات والمعارف في المجالات العدلية، بما يسهم في تعزيز آليات العدالة وفق أفضل الممارسات المطبقة.

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