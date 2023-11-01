معدل التمثيل الغذائي علامة مبكرة لمرض الزهايمر

في دراسة نُشرت في مجلة الطب النفسي الجزيئي كشف باحثون من معهد كارولينسكا السويدي أن زيادة معدل التمثيل الغذائي في جزء من الدماغ يسمى الحصين (هيكل يلعب دوراً مهماً في الذاكرة قصيرة المدى، ويتأثر مبكراً في العملية المرضية بالزهايمر)، يُعد التنبؤ الأول والمرحلة المبكرة من مراحل الإصابة بمرض الزهايمر.

ومن خلال تطبيق تقنية تسلسل الحمض النووي الريبي لمعرفة الجينات النشطة في خلايا الحصين، خلال مراحل مختلفة من المرض، اكتشف الباحثون أن إحدى المراحل المبكرة للمرض هي زيادة معدل التمثيل الغذائي في الحصين.

يقول بير نيلسون، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ المساعد في قسم البيولوجيا العصبية وعلوم الرعاية والمجتمع في المعهد: «يبدأ المرض في التطور قبل 20 عاماً من ظهور الأعراض، لذا من المهم اكتشافه مبكراً».

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