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وفاة الفنانة جواهر الكويتية بعد صراع طويل مع المرض

11/1/2023 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفيت، اليوم "الأربعاء"، الفنانة جواهر الكويتية عن عمر ناهز 45 عاماً، بعد صراعها الطويل مع مرض السرطان، حيث أمضت الفنانة الراحلة رحلة علاج طويلة في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، بحسب وسائل الاعلام الكويتية.

يذكر أن الفنانة الراحلة جواهر بدأت حياتها الفنية عام 1990، من خلال مسرحية الأطفال "الخفاش"، وشاركت عام 1997 في 4 أعمال درامية مختلفة، كانت بمثابة عودتها للمثيل مرة أخرى، ثم اعتزلت الفن، ولكنها عادت إليه عام 2003، وقدمت عدد من الأعمال حتى عام 2018، ولكنها توقفت بسبب إصابتها بالمرض.

وكانت أعلنت الفنانة الكويتية جواهر، إصابتها بمرض السرطان في فبراير 2020 خلال بث مباشر لها عبر حسابها الشخصي بتطبيق "سناب شات"، وفي تعليق لها بعد اثارتها لخبر اصابتها بالسرطان، نشرت صورة لمرضي سابقين بالسرطان تم شفاؤهم.


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