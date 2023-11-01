مقتل ممثلة فلسطينية مع ابنيتها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعرب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، عن حزنهم وتعاطفهم، عقب إعلان مقتل الفنانة الفلسطينية، إيناس السقا، مع ابنتيها، في قطاع غزة، والتي كانت وزارة الثقافة الفلسطينية قد نعتها في وقت سابق.
وكانت وزارة الثقافة الفلسطينية، قد أعلنت مساء الثلاثاء، على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، مقتل "الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة"، جراء القصف المستمر على قطاع غزة.
وتابعت: "سبق أن شاركت إيناس السقا في العديد من ورش العمل في مجال الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".
وتعد السقا التي درست هندسة الديكور، من رواد المسرح في قطاع غزة، وشاركت في عدة أعمال فنية، من بينها "في شيء عم بيصير" و"الدب"، كما قدمت أعمالا خاصة بالأطفال.
وشاركت أيضا في الكثير من ورش العمل بالتعاون مع مسرح عشتار بالقدس، والأكاديمية السويدية.
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