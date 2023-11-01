مقتل ممثلة فلسطينية مع ابنيتها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أعرب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، عن حزنهم وتعاطفهم، عقب إعلان مقتل الفنانة الفلسطينية، إيناس السقا، مع ابنتيها، في قطاع غزة، والتي كانت وزارة الثقافة الفلسطينية قد نعتها في وقت سابق.

وكانت وزارة الثقافة الفلسطينية، قد أعلنت مساء الثلاثاء، على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، مقتل "الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة"، جراء القصف المستمر على قطاع غزة.

وتابعت: "سبق أن شاركت إيناس السقا في العديد من ورش العمل في مجال الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".

وتعد السقا التي درست هندسة الديكور، من رواد المسرح في قطاع غزة، وشاركت في عدة أعمال فنية، من بينها "في شيء عم بيصير" و"الدب"، كما قدمت أعمالا خاصة بالأطفال.

وشاركت أيضا في الكثير من ورش العمل بالتعاون مع مسرح عشتار بالقدس، والأكاديمية السويدية.



