«قمَّة المعرفة» تنعقد في دبي الشهر الجاري

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس تفصيلات «قمة المعرفة 2023»، التي ستقام في الفترة من 21 وحتى 22 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي إضافة إلى يوم ثالث افتراضي في 23 نوفمبر.

وجاء الإعلان عن تفصيلات القمَّة في المؤتمر الصحفي الذي نظَّمته المؤسَّسة في نادي دبي للصحافة، بحضور جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وخالد عبدالشافي مدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتُعقد القمَّة في دورتها الثامنة تحت شعار «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة»، وتركِّز على دور المعرفة في إرساء دعائم مدن المعرفة، التي تشكِّل ركائز أساسية للنموذج الاقتصادي المستقبلي، وتوفِّر بيئاتٍ محفزة للابتكار والإبداع، وترتقي بجودة حياة الأفراد ونماء المجتمعات. وتستقطب القمَّة خبراء ومتخصصين في مجالات مختلفة من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، ويشمل جدول أعمالها سلسلة جلسات وورش عمل ومحاضرات لكوكبةٍ من المتحدثين الرئيسين، وتتيح منصةً للإضاءة على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات مختلفة كما تفرد القمَّة حيزاً واسعاً لتقنيات الثورة الصناعية الخامسة، والتحول الشامل الذي أحدثته في نماذج الأعمال التقليدية، ودورها في تحسين التواصل بين الأفراد والأنظمة الرقمية والتجهيزات الآلية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوفير الطاقة، وتحسين الأداء العام للشبكات.

كما تسلِّط القمَّة في جلساتها الضوء على نتائج «مؤشِّر المعرفة العالمي»، المؤشر الفريد من نوعه على مستوى العالم، بهدف رصد الواقعِ المعرفي على مستوى دول العالم، ومعرفة نقاط القوة والضعف في الدول التي يغطيها المؤشِّر، وتركيز الانتباه على التلازُم بين المعرفة والتنمية وسبُل مواكبة التغيرات.

وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن القمَّة تهدف إلى إبراز الدور الحيوي للمعرفة في تحقيق التنمية المستدامة، وتستعرض الاتجاهات الكبرى المؤثِّرة في إرساء دعائم مدن المستقبل. ولفت إلى أنَّ جلسات القمَّة ستتناول بشكلٍ معمق محاور مهمة، تشمل تعزيز دور المعرفة في بناء اقتصادات ومجتمعات المستقبل، ودراسة سبل توظيف التقنيات المبتكرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية، وتحفيز الإبداع والابتكار، وتسريع وتسهيل الوصول إلى الموارد المعرفية بالاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقال: «العالم كان في السابق يعتمد على المهارات ومن ثم تحول إلى الاعتماد على الشهادات إلا أن العالم سيشهد تغيراً واضحاً في هذا الاتجاه في مختلف المجالات وسيعود للاعتماد على المهارات من جديد» مشيراً إلى أن القمَّة باحتسابها الحدث المعرفي الأبرز عالمياً، تشكِّل منصةً رائدة لتبادل الخبرات والأفكار وتدعم مسارات إنتاج ونشر المعرفة في أنحاء العالم.

وأوضح ابن حويرب أن تنظيم القمَّة يأتي في سياق الجهود والمساعي الرامية إلى دعم رؤية دولة الإمارات في تمكين الأفراد معرفياً ورفدهم بمهارات المستقبل معرباً عن فخر المؤسَّسة بشراكتها الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتعاون الثنائي الوثيق على تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى نشر المعرفة، مثل «مؤشِّر المعرفة العالمي» ومبادرة «مهارات المستقبل للجميع».

وقال خالد عبدالشافي، مدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تعدُّ قمَّة المعرفة من أبرز الفعاليات المعرفية التي تناقش مستقبل العالم وتحدياته، متيحة منصةً لتعزيز التعاون بين أقطاب المجتمعات العلمية والأكاديمية والمعرفية، وتسليط الضوء على أهمية العلم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة أفراد المجتمعات في أنحاء العالم، ونفخر بشراكاتنا مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وتعاوننا الثنائي على تنظيم هذه القمَّة نظراً لدورها المؤثِّر في تعزيز الابتكار ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتوطيد أواصر التعاون الدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم، ونتطلع لمواصلة تطوير هذا التعاون بما ينعكس إيجاباً على المشهد المعرفي، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة، ولا سيما على صعيد المنطقة».

وقال الدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نهدف من شراكتنا مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، حيث نعمل على إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الدول لبناء مجتمعات المعرفة عبر العديد من المبادرات الفريدة والمتنوعة، والتي تخدم فئات مختلفة من المجتمعات العربية ومنها على سبيل المثال مؤشر المعرفة العالمي ومبادرة «مهارات المستقبل للجميع»، والتي نهدف منها إلى توفير فرص تطوير وتنمية مهارات مواطني المنطقة العربية عبر الإنترنت، كما تنطوي شراكتنا مع المؤسَّسة على أهمية كبيرة كونها تساعدنا على تحديد نقاط القوة ومكامن الضعف في الأنظمة المعرفية. وتعد «قمَّة المعرفة» من الفعاليات المتميزة والنوعية التي تساعد على نشر الوعي بالمعرفة وأهميتها في بناء مدن ومجتمعات المستقبل.

استشراف المستقبل

وقال ابن حويرب لـ«البيان»: «هذه هي القمة الوحيدة في العالم التي تجمع كل خبراء المعرفة في مظلة واحدة ستتناول موضوعاً مهماً جداً وهو مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة التي بدأت تظهر معالمها بشكل كبير، وهي قمة سباقة في استشراف المستقبل، لكي ننبه الدول والحكومات المتوثبة التي تريد رفاهية شعبها والتقدم والوصول إلى أعلى المستويات، وسيتم إطلاق مؤشر المعرفة السابع وهو المؤشر الوحيد الذي يصدر عن دبي بالتعاون مع الأمم المتحدة وهو المؤشر الوحيد المعترف فيه عالمياً ويقيس 133 دولة معرفياً، وكان العام الماضي يقيس 131، ويقيس سبعة معايير و155 متغيراً، وهو خريطة طريق للعديد من الدول للاستفادة منه والتعلم كيف تطور أسس المعرفة في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي والتعليم التقني وغيرها من المعايير».

كما أكد الدكتور هاني تركي لـ«البيان» أن مؤشر المعرفة مبني على المنهجية نفسها التي تم اعتمادها في الأعوام السابقة، مشيراً إلى أن هذه المعايير ستتغير في المؤشر المقبل نظراً لإعادة تطوير المنهجية النظرية والإحصائية بسبب التطورات المعرفية الهائلة التي حصلت في السنوات الأخيرة ومنها ثورة البيانات التي أدت إلى تغيرات كبرى على مستوى بناء مجتمعات واقتصادات المعرفة في الدول العربية والعالم.

وأضاف: سيتم طرح مبادرة لتطوير وتنمية مهارات ومستقبل الأشخاص في الدول العربية تغطي 9 دول عربية ومن بينها الإمارات لجعلهم مهيئين لدخول سوق العمل الحالي والمستقبلي وفي المرحلة الأولى سيتم استخدام 6000 رخصة تعلمية على مدار عام كامل آملين أن نغير في فكر هؤلاء الأشخاص ونجعلهم قادرين على الوصول إلى أسواق العمل المحلية والعالمية والإقليمية.

وستتضمن «قمَّة المعرفة 2023» 43 جلسة تناقش موضوعات مختلفة مثل الصحة الرقمية واستراتيجيات السياحة المستدامة وأدوات تحوُّل التعليم وبناء مدن المعرفة والجيل الخامس من التقنيات التعليمية وتأثير الثورة الصناعية الخامسة في ريادة الشركات الناشئة وصناعة التكنولوجيا الحيوية، وكيفية تعزيز الأمن السيبراني والإعلام وصناعة المحتوى في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى جلسات وفعاليات تستعرض الحلول الذكية المستدامة ووضع تصورات لأهداف التنمية المستدامة في عصر الثورة الصناعية الخامسة، ومفهوم المجتمع البشري 5.0؛ واستراتيجيات تحويل النفايات إلى وقود.