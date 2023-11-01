مهرجان الحرف والصناعات التقليدية يطلق فعالياته في العين

افتتح معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، مساء اليوم، فعاليات مهرجان الحرف والصناعات التقليدية الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في موسمه التاسع بسوق القطارة في العين، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وبحضور سعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ونخبة من المسؤولين والضيوف والإعلاميين.



ويحفل برنامج فعاليات المهرجان، في موسمه التاسع الذي يتواصل حتى الـ20 من الشهر الجاري، بالعديد من الورش والأنشطة والفعاليات، التي تحتفي بالحرف اليدوية الأصيلة والحِرفيين من كبار المواطنين الذين ساهموا في صون أهم مفردات التراث الإماراتي.



ثقافة

وأكدت منى بن شيبان المهيري، من اللجنة المنظمة للمهرجان من خلال حديثها لـ «البيان»، «أن المهرجان يأخذ بيد زواره لتعريفهم، لا سيما الجيل الحالي من المواطنين والمقيمين على حد سواء، بالثقافة الإماراتية عن كثب، حيث يوفر لهم فرصة للتفكير في جميع تفاصيل ماضينا الجميل، سواء من ناحية الروابط الاجتماعية التاريخية التي نسجها الآباء والأجداد، والحرف القديمة التي كانوا يمارسونها ويتفننون في إتقانها، والحرص في الوقت ذاته على تسويق المنتجات المحلية التي تعكس ذوقاً فنياً وتراثاً غنياً».



وأضافت منى بن شيبان المهيري: «يتيح المهرجان للجمهور فرصة التفاعل مع الفنون الشعبية، التي تتضمن فنون العيالة، واليولة والرزفة وغيرها. كما يعد المهرجان دعوة ملهمة ومفتوحة لقراءة كتاب تاريخ الأجداد وعاداتهم وتقاليدهم وأنماط حياتهم».



ولفتت منى بن شيبان المهيري إلى أنه ومنذ انطلاقة مهرجان الحرف والصناعات التقليدية في منطقة العين، يحرص طاقم العمل على نقل الموروث الفكري والثقافي للإمارات، وإظهار ثراء قيمه وتقاليده ومدى تنوعه من خلال تنظيم حدث ثقافي استثنائي، لا سيما وأن المهرجان يشهد تطوراً كبيراً عاماً بعد عام من حيث عدد الزوار والفعاليات والمشاركات.

روح الماضي

يلاحظ الزائر لمهرجان الحرف والصناعات التقليدية أن الحرص على إحياء المهرجان في هذه المدينة العريقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمقولات عدة لباني الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومنها «لا بد من الحفاظ على تراثنا، لأنه الأصل والجذور، وعلينا أن نتمسك بأصولنا وجذورنا العميقة».

تنافس

تتنافس العديد من الأسر المنتجة في عرض منتجاتها المتنوعة في المهرجان، لا سيما وأنها تعتبره بداية حقيقية لإفساح المجال للمرأة الإماراتية التي ترغب في الاعتماد على ذاتها؛ لذا يحتضن المهرجان في موسمه التاسع 80 أسرة منتجة.