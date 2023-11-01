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مفاجأة..نيمار لم يخضع لجراحة في الركبة حتى الآن وخلاف حاد حول هوية الطبيب المعالج

11/1/2023 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فجرت شبكة "غلوبو سبورت" البرازيلية مفاجأة حيث أكدت أنه "رغم مرور أسبوعين على إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا، فإن نجم الهلال السعودي لم يخضع لجراحة في الركبة حتى الآن".

وأصيب نيمار خلال مواجهة البرازيل وأوروغواي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلن نادي الهلال أن نيمار يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

وأشارت الشبكة البرازيلية وفقاً لروسيا اليوم إلى أن نيمار يخطط لإجراء الجراحة، غدا الخميس، في البرازيل تحت إشراف رودريغو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، لكن نادي الهلال لم يمنح اللاعب الموافقة النهائي على هذا الأمر حتى الآن.

وكشفت الشبكة البرازيلية "غلوبو سبورت" أن مدة غياب نيمار عن الملاعب ستكون 10 أشهر.

وكان رودريغو لاسمار مسؤولا عن إجراء عملية جراحية لنيمار عندما تعرض لكسر في قدمه اليمنى عام 2018، كما أشرف على علاج نجم الهلال عند إصابته الأخيرة في أربطة كاحله الأيسر.

وذكرت الشبكة البرازيلية أن خلافا وقع بين نيمار والهلال حول هوية الطبيب الذي سيجري الجراحة، حيث يريد النادي السعودي أن يجري الجراح الفرنسي الشهير برتراند سونيري-كوتيت هذه العملية، خاصة أنه متخصص في الإصابات الخطيرة للركبة.

وعلى الجانب الآخر، يضغط الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، من أجل أن يجري الطبيب رودريغو لاسمار هذه الجراحة.


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