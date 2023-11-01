التشكيلة الأساسية لموقعة الترجي والوداد في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي

يلتقي الترجي التونسي بنظيره الوداد المغربي مساء اليوم، في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم، في مواجهة لا تقبل القسمة على أثنين.

فاز الوداد ذهابا بنتيجة 1-0، وبالتالي سيتطلع في لقاء اليوم للحفاظ على أفضليته، بينما يسعى الترجي إلى تعويض خسارته بهدف، بفوز بفارق هدفين لبلوغ الدور النهائي للنسخة الأولى من المسابقة الحديثة.

وقرر مدرب الوداد، إجراء بعض التغييرات على التشكيلة التي يواجه بها الترجي اليوم من خلال الدفع بمنتصر الحتيمي كرسمي بدلا من محمد أوناجم، الذي شارك في مباراة الذهاب بالدار البيضاء، كما سيلعب الشاب عبد الله حيمود بدلا من سفيان أحناش.

جاءت تشكيلة الترجي كالآتي:

معز بن شريفية - محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة - ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - غيث الوهابي - يان ساسي - حسام تقا - حسام الدين غشة - أسامة بوقرة - رودريغو رودريغيز.

فيما جاءت تشكيلة الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع، الدفاع: أيوب عملود - يحيى عطية الله - أيمن أبو الفتح - جمال حركاس، الوسط: يحيى جبران - زكريا دراوي - عبد الله حيمود، الهجوم: هشام بوسفيان - الشرقي البحري - منتصر الحتيمي.









تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز