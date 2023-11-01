منظمة التعاون الإسلامي: السعودية قادرة على تنظيم مونديال غير مسبوق في 2034



أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، على قدرة المملكة العربية السعودية على تنظيم نسخة ناجحة ومميزة وغير مسبوقة من كأس العالم في العام 2034 .

وهنأت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها ، في بيان لها اليوم الأربعاء "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة بمناسبة فوز السعودية بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034".

جاء ذلك بعد أن أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، منح المملكة العربية السعودية استضافة بطولة كأس العالم 2034.

وأعرب حسين إبراهيم طـه الأمين للمنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة عن "ثقة المنظمة التامة في قدرة المملكة العربية السعودية بما تملكه من قدرات وخبرات ومؤهلات، وبما لديها من الإمكانات البشرية واللوجستية والبنية التحتية على تنظيم نسخة ناجحة ومميزة وغير مسبوقة من كأس العالم"، كما أعرب الأمين العام عن "أمنياته بالتوفيق والنجاح للسعودية في استضافة هذه النسخة من كأس العالم".

من جانبه ،أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم التزامه بتلبية متطلبات "الفيفا" خاصة بعد إعلان أن ملف السعودية هو الوحيد لكرة القدم الذي تقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد.

وأعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء أمس الثلاثاء، إقامة بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.

وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره لأكثر من 125 اتحاداً كرويّاً من مختلف أنحاء العالم، على دعمهم الكبير لملف السعودية 2034، معرباً عن تقديره للثقة الكبيرة التي مُنحت من مختلف الدول وجعلت الحافز كبيرا لاستضافة نسخة مميزة لعشاق كرة القدم، بعد 11 عاماً من الآن ، بحسب الصحف الصادرة السعودية اليوم الأربعاء .

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