296 جواداً في «الشارقة للجواد العربي الإنتاج المحلي»

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق اليوم بنادي الشارقة للفروسية والسباق «مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي» بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية (ECAHO) وجمعية الإمارات للخيول العربية.

وينطلق المهرجان في اليوم الأول بالشوط الأول المخصص للمهرات بعمر سنة واحدة والمكون من فئتين (أ، ب) بمشاركة 43 من الخيول يليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين ويتكون من فئتين (أ، ب) بمشاركة 33 من الخيول.

ويبدأ اليوم الثاني من المهرجان بالشوط الثالث المكون من فئتين (أ، ب) والمخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات، وبمشاركة 28 مهرة، يليه الشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر 4-5 سنوات وبمشاركة 23 فرساً، ثم الشوط الخامس للأفراس بعمر 6-7 سنوات وبمشاركة 22 فرساً، يتبعه الشوط السادس للأفراس بعمر 8 سنوات وبمشاركة 16 فرساً.

وتنطلق فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الشارقة للجواد العربي الإنتاج المحلي، بالشوط السابع المخصص للمهور بعمر سنة واحدة والمقسم إلى فئتين (أ، ب) بمشاركة 23 من المهور، ثم الشوط الثامن ويضم فئتين (أ، ب) للمهور بعمر سنيتن وبمشاركة 44 من المهور، يليه الشوط التاسع للمهور بعمر ثلاث سنوات ويتضمن فئتين (أ، ب) بمشاركة 24 من المهور.

وتتضمن فعاليات اليوم الرابع والختامي للمهرجان، الأشواط العاشر وهو مخصص للفحول بعمر 4-5 سنوات، ويشارك فيه 14 جواداً، والحادي عشر المخصص للفحول بعمر 6-7 سنوات بمشاركة 12 جواداً، يليه آخر الأشواط التأهيلية وهو الثاني عشر المخصص للفحول بعمر 8 سنوات فأكبر وبمشاركة 16 جواداً.

أمر جوهري

وثمن سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ما جعل مهرجان الشارقة للجواد العربي – الإنتاج المحلي، محط أنظار ملاك ومربي الخيل في الدولة، مشيراً إلى أن الاهتمام بالإنتاج المحلي للجواد العربي وتطويره أمر جوهري للمحافظة على الخيل العربية الأصيلة، وضمان تطورها في بيئتها الأم قبل أن تجوب العالم بإنجازاتها المشرفة في المحافل الدولية.

وأكد أن المهرجان أخذ على عاتقه منذ انطلاقته، مهمة دعم وتشجيع وتطوير الإنتاج المحلي وجعل منها هدفاً استراتيجياً للنهوض به؛ إذ بات هذا الإنتاج يتصدر الإحصائيات من حيث المستوى والتوليد والبطولات والإنجازات وألقاب الأفضلية في العالم.

ووجه اليحيائي الشكر لرعاة مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي بنسخته العشرين على دورهم في دعم المهرجان، داعياً جمهور الفروسية ومحبي عروض جمال الخيل إلى حضور فعالياته والاستمتاع بمشاهدة أنقى السلالات العربية الأصيلة بالدولة، مشيراً إلى أن الفعاليات تتضمن كذلك إقامة معرض لمستلزمات الفروسية على هامش المهرجان.

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