14 لاعبا عربيا ضمن قائمة الأفضل لعام 2023..الاعلان عن المرشحين لجوائز الاتحاد الإفريقي

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم الأربعاء عن قائمة من 30 لاعباً مرشحاً لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء 2023 وشهدت حضوراً مغربياً وازناً عقب تألق "أسود الأطلس" في مونديال قطر 2022 وإنجازهم التاريخي كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ دور الأربعة.

واوضح الاتحاد القاري في بيان على موقعه الرسمي أن لجنة من الخبراء الفننين للاتحاد القاري وأساطير الكرة الإفريقية وممثلي وسائل الإعلام المختارين من عدد من البلدان قامت بوضع القائمة الأولية لمختلف الفئات، مع الاخذ بالاعتبار أداء المرشحين في الفترة بين نوفمبر 2022 و سبتمبر 2023.

وضمّت اللائحة الأولية لأفضل لاعب في القارة 30 مرشحاً بينهم 14 لاعباً عربياً نصفهم يمثلون المنتخب المغربي صاحب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر عندما أنهاه في المركز الرابع: أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الانجليزي)، عزّ الدين أوناحي (مرسيليا الفرنسي)، يحيى جبران (الوداد البيضاوي)، حكيم زياش (غلطة سراي التركي)، ياسين بونو (الهلال السعودي) ويوسف النصيري (اشبيلية الاسباني).

وضمت اللائحة سبعة لاعبين عرب آخرين هم الجزائريان رامي بنسبعيني (بوروسيا دورتموند الالماني)، رياض محرز (الاهلي السعودي)، المصريون محمد صلاح (ليفربول الانجليزي) ومحمد عبد المنعم "كهربا" ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي (الاهلي) والتونسي محمد علي بن رمضان (فيرينتسفاروش المجري).

ومن بين المرشحين بقوة للمنافسة على الجائزة مهاجم نيجيريا فيكتور أوسيمهن المتوج بجائزة الهداف ولقب الدوري الايطالي مع نابولي، ومهاجم النصري السعودي الدولي السنغالي ساديو مانيه المتوج بالجائزة العام الماضي.

ويتنافس مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي على جائزة افضل مدير فني في القارة السمراء مع تسعة مدربين آخرين في مقدمتهم الجزاري عبد الحق بنشيخة الذي قاد اتحاد العاصمة الى لقبي كأس الاتحاد الافريقي والكأس السوبر الإفريقية والسويسري مارسيل كولر الذي قاد الاهلي المصري الى استعادة لقبه في مسابقة دوري الابطال على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وتواجد المغربيان بلال الخنوس (غنك البلجيكي) وعبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الاسباني) ضمن قائمة من 10 لاعبين مرشحين لجائزة افضل لاعب واعد.

ويتنافس 10 مرشحين على جائزة أفضل حارس مرمى بينهم 4 عرب هم بونو ومواطنه يوسف المطيع (الوداد البيضاوي) والشناوي والجزائري اسامة بنبوت (اتحاد العاصمة).

ويتنافس 20 لاعبا على جائزة افضل لاعب محلي بينهم 13 عربيا.

وتواجد المنتخبان المغربي والموريتاني ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب، إضافة الى ستة فرق عربية بين 10 مرشحة لجائزة افضل ناد في القارة وهي شباب بلوزداد واتحاد العاصمة (الجزائر) والوداد والرجاء البيضاويان (المغرب) والاهلي (مصر) والترجي (تونس).

وسيتم تحديد الفائز النهائي في كل فئة بعد تصويت لجنة مكونة من لجنة كاف الفنية والإعلاميين والمدربين وقادة الاتحادات الأعضاء والأندية المشاركة في مراحل المجموعات من مسابقات الأندية.

ويقام حفل الجوائز في 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.

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