«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في «أكتوبر»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، لشهر أكتوبر 2023، في دوري أدنوك للمحترفين موسم 2023 - 2024، بعد حصدهم أعلى الأصوات، بعد فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة 24 ساعة.
وتفوق سبستيان تاجليابو، لاعب الشارقة في فئة أفضل لاعب، على كل من؛ زميله في الفريق موسى ماريجا، ونيكولاس خيمينيز لاعب الوصل، ومهدي قايدي لاعب اتحاد كلباء.
فيما تفوق عادل الحوسني، حارس مرمى الشارقة، على كل من؛ خالد عيسى حارس مرمى العين، ومحمد الشامسي حارس الوحدة.
وتفوق ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل على كل من أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، وجوران تيفجودج مدرب النصر.
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