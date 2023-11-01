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«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في «أكتوبر»

11/1/2023 3:00:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، لشهر أكتوبر 2023، في دوري أدنوك للمحترفين موسم 2023 - 2024، بعد حصدهم أعلى الأصوات، بعد فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة 24 ساعة.

وتفوق سبستيان تاجليابو، لاعب الشارقة في فئة أفضل لاعب، على كل من؛ زميله في الفريق موسى ماريجا، ونيكولاس خيمينيز لاعب الوصل، ومهدي قايدي لاعب اتحاد كلباء.

فيما تفوق عادل الحوسني، حارس مرمى الشارقة، على كل من؛ خالد عيسى حارس مرمى العين، ومحمد الشامسي حارس الوحدة.

وتفوق ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل على كل من أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، وجوران تيفجودج مدرب النصر.

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