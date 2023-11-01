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تمديد الشراكة بين «دي بي وورلد» و«أبوظبي الرياضي»

11/1/2023 3:00:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي ومجموعة الجولة الأوروبية عن تمديد شراكتهما، حيث تتواجد بموجبها بطولة أبوظبي للغولف ضمن رزنامة جولة دي بي وورلد للغولف لمدة خمس سنوات أخرى وحتى عام 2028.

ومن المقرر أن تبدأ البطولة التي تعتبر إحدى أحداث سلسلة رولكس حقبة تاريخية جديدة، مع تجديد موعدها في الجدول الزمني الدولي لجولة دي بي وورلد لعام 2024.

ووقع عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وجاي كينينغز، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في جولة دي بي وورلد، الاتفاقية الجديدة في مقر جولة دي بي وورلد في نادي وينتوورث في إنجلترا.

وتقام النسخة الـ 19 من بطولة أبوظبي لعام 2024، في نادي ياس لينكس في جزيرة ياس، وستنتقل من موعدها التقليدي في يناير لتقام خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، علماً أن حدث سلسلة رولكس الآن أصبح الأول من بين بطولتين في التصفيات الختامية الجديدة لجولة دي بي وورلد.

وستضم البطولة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس، مع تأهل أفضل 50 لاعباً في نهاية البطولة إلى بطولة جولة دي بي وورلد في دبي الختامية للموسم، وسيبلغ مجموعة الجوائز المالية لهذين الحدثين الختاميين في دولة الإمارات العربية المتحدة 19 مليون دولار أمريكي.

وقال عارف العواني: «نتطلع إلى مواصلة العمل في شراكة وثيقة مع جولة دي بي وورلد لمواصلة تقديم مشهد مبتكر يليق باسم العاصمة أبوظبي، التي تعد مركزاً مهماً لتنظيم واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى».

من جانبه قال جاي كينينغز: أصبحت بطولة أبوظبي مهرجاناً حقيقياً للغولف يمزج بين لعبة الغولف ذات المستوى العالمي والترفيه المناسب للعائلة، ونحن فخورون أيضاً بحقيقة أن البطولة احتضنت مجموعة واسعة من المبادرات المجتمعية التي تترك إرثاً دائماً، بدءاً من اعتماد الاستدامة التي تدعم رحلتنا إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2040، ووصولاً لدعم المبادرات التعليمية المحلية من خلال برامج غولف المستقبل الخاصة بنا.

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