وصفها بـالمهزلة..تعليق صادم لأسطورة كرة القدم الألمانية على فوز ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة!



وصف أسطورة منتخب ألمانيا لكرة القدم، لوثر ماتيوس، فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية بـ"لمهزلة"، معتبرا أن مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إرلينغ هالاند هو الأحق بها.

وتوج ميسي الاثنين الماضي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، للمرة الثامنة في مسيرته، بعدما تفوق على هالاند الذي حل في مركز الوصافة، ثم جاء هداف الدوري الفرنسي وكأس العالم 2022 مهاجم بار يس سان جيرمان كيليان مبابي ثالثا.

وجاء تتويج ميسي بعدما نجح أخيرا في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم نهاية 2022 في قطر بينما ترشح هالاند للفوز بالجائزة المرموقة

بعد تسجيله 52 هدفا في 53 مباراة في مختلف المسابقات ليساهم بشكل كبير في إحراز فريقه مانشستر سيتي ثلاثية نادرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا الموسم الماضي.

وأكد ماتيوس الفائز بالجائزة نفسها عام 1990، أن هالاند كان الأحق بهذه الجائزة هذا العام، وكان يجب أن يكون الفائز لأنه "أدى بشكل أفضل" من ميسي على مدار موسم 2023/2022 في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وقال ماتيوس لشبكة "سكاي سبورتس" وفقاً لروسيا اليوم: "على مدار الموسم الماضي كان أداء هالاند أفضل من ميسي، ليس من المستحق أن يفوز ميسي بها، بالنسبة لي لا توجد طريقة لتجاهل ما حققه هالاند مع مانشستر سيتي، على الرغم من أنني من مشجعي ميسي، إلا أنني أعتقد أن هذه مهزلة".

وبحسب ماتيوس فإن اختيار ميسي كأفضل لاعب في العالم يوضح أن بطولة كأس العالم أهم من أي شيء آخر في كرة القدم.

وختم الألماني بقوله: "بالنسبة لي هالاند هو أفضل لاعب في الأشهر الـ12 الماضية، فقد فاز بألقاب كبرى مع مانشستر سيتي، دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وحطم الأرقام القياسية في تسجيل الأهداف في الدوري".

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