الوداد يقصي الترجي ويتأهل إلى نهائي الدوري الأفريقي لملاقاة الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز



تأهل الوداد البيضاوي المغربي إلى نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم بعد فوزه 5-4 على مضيفه الترجي التونسي بركلات الترجيح رغم هزيمته 1-صفر في إياب قبل النهائي في رادس اليوم الأربعاء.

وسجل رودريجو رودريجيز هدف فوز الترجي بضربة رأس رائعة إثر تمريرة عرضية متقنة من أسامة بوقرة في الدقيقة 66.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد فوز كل فريق 1-صفر على أرضه، ليسجل لاعبو الوداد الركلات الخمس بنجاح بينما أهدر رودريجو ركلته.

ولم ينجح الحارس البديل للترجي أمان الله مميش في التصدي لأي ركلة بعد مشاركته قرب النهاية بدلا من الحارس الأساسي معز بن شريفية.

وسجل البرازيلي رودريجو هدفا قرب النهاية من وضع انفراد كان سيحسم الفوز دون اللجوء لركلات الترجيح، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وسيلتقي الوداد في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة الأهلي المصري وماميلودي صن داونز في المواجهة الثانية من قبل النهائي.

ويستضيف الأهلي منافسه الجنوب أفريقي في القاهرة في وقت لاحق اليوم وذلك بعد صن داونز 1-صفر في مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي.





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