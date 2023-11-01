سباق الحذاء الذهبي بأوروبا يشتعل مبكرا.. جيراسي في الصدارة وكين وهالاند أقوى المنافسين

مع مرور الربع الأول من الموسم الكروي الحالي، اشتعل السباق بين عدد من المهاجمين مبكرا على صدارة قائمة المرشحين لجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في بطولات الدوري المحلية بأوروبا.

وقبل بداية الموسم، كانت العديد من المؤشرات تشير إلى أسماء بعينها للمنافسة على هذه الجائزة في الموسم الحالي بعد ما قدمه أصحاب هذه الأسماء في المواسم الماضية من أرقام وإحصائيات مثيرة على الصعيد التهديفي.

ولكن الأسابيع الأولى من الموسم الكروي الحالي، قدمت أسماء أخرى تنافس هؤلاء النجوم المرشحين للجائزة بل إن بعضها يفوق في عدد أهدافه حاليا ما نجح هؤلاء المرشحين في تسجيله، ما يوحي بسباق قوي على الجائزة في الموسم الحالي.

وكان النرويجي إيرلنج هالاند /23 عاما/ حسم الجائزة لصالحه في الموسم الماضي بعدما سجل 36 هدفا في موسمه الأول مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وحقق بهذا رقما قياسيا تاريخيا في البطولة.

وأصبح هالاند مرشحا بقوة للفوز بجائزة الحذاء الذهبي في الموسم الحالي أيضا إذا سار على نفس الوتيرة التهديفية.

كما كان من أبرز المرشحين للجائزة في الموسم الحالي كل من الفرنسي كيليان مبابي بعد سجله التهديفي المتميز مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي على مدار المواسم الخمسة الماضية، والمهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين، الذي حل ثانيا في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بتسجيل 30 هدفا لفريقه السابق توتنهام قبل الانتقال في صيف هذا العام إلى بايرن ميونخ الألماني ولكن اللاعبين الثلاثة وجدوا منافسين أقوياء للغاية في السباق على جائزة الحذاء الذهبي في الربع الأول من الموسم الحالي، حيث كانت صدارة قائمة أبرز الهدافين في الدوريات الأوروبية على مدار الفترة الماضية من نصيب لاعب لم يكن ضمن المرشحين على الإطلاق وهو الغيني سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت الألماني.

وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي المهاجم السابق لبايرن ميونخ حسم الجائزة لصالحه في موسمين متتاليين قبل أن ينتزعها هالاند في الموسم الماضي، ولكن المستوى الذي أظهره سيراجي في الموسم الحالي أعاد الأمل للدوري الألماني في أن ينافس لاعبوه على الجائزة هذا الموسم بقوة.

ويتصدر سيراجي القائمة حاليا برصيد 14 هدفا بعد 9 جولات فقط من الدوري الألماني، ويأتي كين من الدوري الألماني أيضا في المركز الثاني بالقائمة برصيد 12 هدفا،

فيما يحتل هالاند المركز الثالث برصيد 11 هدفا بعد 10 جولات من المسابقة ما يعني أنه قد يستطيع الوصول لنفس رصيده في الموسم الماضي وربما اجتيازه أيضا حال استمر على نفس الوتيرة التهديفية.

ويشترك مع هالاند في المركز الثالث بنفس الرصيد اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان الإيطالي، والذي لم يكن ضمن المرشحين بقوة للدخول في سباق الحذاء الذهبي لكنه فرض نفسه بقوة في الربع الأول من الموسم.

كما كان الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام من المفاجآت الكبيرة في الأسابيع الأولى من الموسم لاحتلاله المركز التالي في القائمة بتسجيل 10 أهداف لريال مدريد في أول 11 جولة من الدوري الإسباني، بعد انتقاله للفريق في صيف هذا العام قادما من بوروسيا دورتموند الألماني برغم أنه ليس مهاجما وإنما يلعب بخط الوسط.

ويتساوى مبابي مع بيلينجهام في رصيد الأهداف بعد 10 جولات فقط من الدوري الفرنسي، كما يشترك أكثر من لاعب في المركز التالي بالقائمة برصيد 8 أهداف، ومنهم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي وهيونج مين سون مهاجم توتنهام الإنجليزي.

وتشير الإحصائيات في القائمة إلى أن الموسم الحالي سيشهد صراعا قويا على الحذاء الذهبي، وأنه سيمتد حتى الأسابيع الأخيرة من الموسم.

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