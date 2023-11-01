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قصف إسرائيلي جديد على مخيم جباليا للاجئين

11/1/2023 3:00:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الأربعاء قصف الجيش الإسرائيلي مجددا مخيم جباليا للاجئين (شمال)، غداة مقتل العشرات في المنطقة ذاتها في قصف إسرائيلي.

وقال الدفاع المدني في بيان "تم انتشال عائلات بأكملها من تحت الأنقاض"، مشيرا إلى دمار هائل في المخيم الذي أظهرت صور لوكالة فرانس برس انهيار مبان عدة فيه.

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