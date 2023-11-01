الأمم المتحدة تندد بـ «فظاعة» جديدة بعد القصف على مخيم جباليا في غزة

نددت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة وأوقعت عشرات القتلى من الفلسطينيين في هجوم قالت إسرائيل إنه استهدف قياديا في حماس.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان "هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد" موضحا "يبدو العالم غير قادر وحتى مترددا في التحرك" لوضع حد لهذه الحرب.

اقرأ أيضاً:

الأردن يقرر استدعاء سفيره من إسرائيل فوراً

بوليفيا تقطع العلاقات مع إسرائيل وتشيلي وكولومبيا تستدعيان سفيريهما

بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

تشيلي تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الهجمات على قطاع غزة

كولومبيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل بسبب الحرب على غزة

وزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي سيتوقفان عن الخدمة خلال ساعات

نقابات عمال النقل في بلجيكا ترفض التعامل مع شحنات أسلحة تُرسل إلى إسرائيل

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزة

مفوض اللاجئين يدعو مجلس الأمن إلى وقف دوامة الموت في الشرق الأوسط وتجاوز الانقسام

مقتل طفلين فرنسيين في قطاع غزة وإصابة والدتهما وطفلها الثالث

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز