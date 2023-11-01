الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 15 جندياً في المعارك الدائرة في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل 15 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة في الوقت الذي وسع من نطاق عمليته البرية.

وقال متحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس إن "15 جنديا قتلوا في العملية العسكرية في قطاع غزة منذ الثلاثاء".

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