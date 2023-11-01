117 من الأجانب ومزدوجي الجنسية يصلون إلى مصر عبر معبر رفح

وصلت إلى معبر رفح المصري الدفعة الثالثة من الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة من غزة عبر معبر رفح البري وعددهم

117 أجنبياً منهم 35 طفلاً من جنسيات مختلفة.

ويجري وصول باقي الأجانب تباعاً، وصرح رائد عبد الناصر، أمين عام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بدخول الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة من غزة عبر المعبر، وأضاف أنه جارٍ

وصول باقي المقرر دخولهم اليوم الأربعاء وعددهم

525 أجنبياً.

وأشار عبد الناصر إلى دخول دفعة جديدة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين وإدخالهم مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز