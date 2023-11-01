تركيا تجهّز لإنشاء 20 مستشفى ميدانياً من أجل غزة

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إجراء كافة الاستعدادات لإنشاء 20 مستشفى ميدانيا، سواء في المنطقة القريبة من معبر رفح أو في مطار العريش المصري.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية عن قوجة قوله للصحفيين، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: "لدينا سفينة طبية جاهزة في الانتظار. خصصنا قرابة 40 سيارة إسعاف وهي مستعدة للعمل. أرسلنا حاضنات وأجهزة تهوية والعديد من المولدات الصغيرة والكبيرة".

وأشار إلى أن هناك فريقا طبيا تركيا مكونا من 20 شخصا، إلى جانب اثنين من المديرين العامين، موجودون في المنطقة هناك.

وأضاف وزير الصحة التركي: "نجري حوارا وثيقا مع وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية فيما يتعلق بهذه القضايا، نحن في انتظار ضمان الأمن ومنح الأذونات".

وفي إشارة إلى قصف مستشفيات قطاع غزة، قال الوزير التركي إن "استهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرضى السرطان وتركهم ليموتوا واستهدافهم بالقنابل يشكل جريمة حرب"، موضحا أن مستشفى "الصداقة التركي الفلسطيني" الذي أنشأته الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) وأهدته لفلسطين يضم حاليا 80 مريضا يتلقون العلاج من السرطان، "إلا أن نقص إمدادات الأدوية عطّل علاج مرضى السرطان بشكل خطير".

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس الاول الاثنين، تعرض الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، لقصف الطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.

وأعلن مدير عام المستشفى، صبحي سكيك، في تصريحات للأناضول، وقوع "أضرار بالغة" بالمستشفى جراء تعرضه لقصف مباشر من الطائرات الإسرائيلية.

ويشار إلى أن المستشفى هو الوحيد الخاص بعلاج مرضى السرطان في غزة، كما يصنّف ضمن أحد أكبر مشافي فلسطين.

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