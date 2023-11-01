سفير إسرائيل يكشف تفاصيل ما جرى في مطار داغستان

أدلى السفير الإسرائيلي لدى موسكو بتفاصيل جديدة، اليوم الأربعاء، بشأن أحداث الشغب التي شهدها مطار مح قلعة في داغستان، الأحد الماضي، عندما هبطت طائرة قادمة من تل أبيب هناك.

وقال السفير ألكسندر بن تسفي إن بعض الركاب اضطروا للاختباء في المطار قبل أن تقلهم مروحية إلى موقع آمن.

وأنحى بن تسفي باللائمة في اضطرابات ليلة الأحد على عناصر متطرفة نتيجة "تلقين عقائدي" في جمهورية داغستان ذات الأغلبية المسلمة.

لكنه قال إنه بشكل عام، لا توجد معاداة للسامية "على مستوى منظم" في روسيا.

وأضاف أنه يتعين على السلطات أن تأخذ الحادث على محمل الجد، حتى لا تنتشر مثل هذه التصرفات.

وتابع: "بالطبع، كانت هناك دائما، ويكون وسوف يكون هناك معاداة للسامية على المستوى اليومي.. المهم هو ألا يتطور الأمر إلى ما رأيناه في محج قلعة.. إذا كان كل هذا تحت السيطرة، أعتقد أنه لن تكون هناك مشكلات".

واقتحم أفراد غاضبون مطار محج قلعة، عاصمة داغستان، عندما هبطت الطائرة القادمة من إسرائيل هناك.

وجاب مئات الرجال، بعضهم يحمل لافتات عليها شعارات معادية للسامية، مبنى المطار واندفعوا إلى المدرج بحثا عن ركاب إسرائيليين.

واستغرق الأمر عدة ساعات قبل أن تتمكن السلطات من تفريق الحشود، حيث رشقت الشرطة بالحجارة.

وأصيب عشرون شخصا على الأقل، من الشرطة والمدنيين، واعتقلت السلطات أكثر من ثمانين شخصا.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا في اتهامات بتنظيم اضطرابات جماعية.

وقالت السلطات في داغستان إن 17 شخصا أدينوا بارتكاب أعمال شغب طفيفة والمشاركة في حدث جماعي غير مصرح به، والتي لم تعد أي منهما تهمة جنائية، وعوقب خمسة عشر منهم بالسجن لفترات قصيرة، فيما صدرت الأوامر للاثنين المتبقيين بالقيام بأعمال إصلاحية.

وما زال من غير الواضح ما إذا كان العشرات الآخرين الذين اعتقلوا ليلة الأحد سيواجهون أي اتهامات، أو ما إذا كان أي منهم سيخضع لتحقيق جنائي.

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