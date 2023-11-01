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عبدالله بن زايد يستقبل وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند

11/1/2023 3:00:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، دارمندرا برادهان وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في جمهورية الهند.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وما تزخر به من فرص متنوعة للتعاون في المجالات كافة ولاسيما التعليمية.

واستعرض الجانبان مسارات التعاون الثنائي في قطاع التعليم والمبادرات التي نتجت عنها، ومنها الإعلان أخيراً، عن إنشاء فرع للمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في أبوظبي، ليكون بذلك أول فرع للمعهد خارج الهند في العالم.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة دارمندرا برادهان، مؤكداً أن دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة وشراكة استراتيجية شاملة في القطاعات كافة وهناك حرص مشترك من البلدين الصديقين وقيادتهما على تعزيزها وتنميتها بشكل مستدام.

من جانبه، أكد دارمندرا برادهان عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

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