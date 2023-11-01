الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات خلال نوفمبر

ذكر التقرير المناخي الشهري للمركز الوطني للأرصاد أن شهر نوفمبر يعد من ضمن الفترة الانتقالية الثانية، ويتميز هذا الشهر باعتدال درجة الحرارة نهاراً وانخفاضها أثناء الليل، حيث ينخفض معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 4 - 6 درجات عما كانت عليه خلال شهر أكتوبر، وذلك نتيجة لإستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيدا عن المنطقة.

وأشار إلى أن الدولة تتأثر خلال هذا الشهر بإمتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجيا نحو المنطقة، خاصة خلال النصف الثاني منه، مما يؤدي إلى استمرار الإنخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحيانا خاصة ليلاً على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية.

كما تتأثر الدولة ايضا بامتداد لمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق او من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة.

وتكون الرياح السائدة خلال هذا نوفمبر جنوبية شرقية في الصباح تتحول أثناء النهار إلى غربية - شمالية غربية، وقد تنشط سرعة الرياح فى بعض أيام هذا الشهر خاصة مع السحب الركامية.

فيما تزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف على مناطق متفرقة.

وتشير الإحصائيات المناخية، إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال شهر نوفمبر يتراوح ما بين 24 و 26 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين 29 و 32 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين

19 و21 درجة مئوية، وسجلت أعلى درجة حرارة خلال الشهر بواقع

39.9 درجة مئوية في سويحان

عام 2021، وسجلت

أقل درجة على جبل جيس عام 2009 والتي بلغت 4.1 درجة مئوية.

وسجلت أعلى كمية أمطار خلال هذا الشهر بمقدار 211.4

ملم على دلما

في سنة 2013 ، كما سجلت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في عام 2016

حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 13 يوم ضباب و 6 أيام ضباب خفيف.

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