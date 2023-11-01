Thursday, 02 November 2023 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بسبب ظروف غير متوقعة..إلغاء جولة إنتر ميامي وميسي في الصين

11/1/2023 3:00:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، يوم الأربعاء، إلغاء رحلته إلى الصين لخوض مباراتين استعراضيتين، كان مقررا إقامتهما يومي 5 و8 نوفمبر الجاري.

وأرجع النادي الأمريكي السبب إلى "ظروف غير متوقعة"، فيما قالت "إن إس إن"، الشركة المروجة للجولة، إن قرار الإلغاء جاء احتراما للمسؤولين الصينيين بعد وفاة الزعيم الثاني السابق للبلاد، لي كه تشيانغ، الأسبوع الماضي.

وكان من المفترض أن تكون هذه هي المرة الثامنة على الأقل التي يلعب فيها نجم إنتر ميامي، ميسي، الذي حصل على الكرة الذهبية للمرة الثامنة في وقت سابق من هذا الأسبوع، في الصين.

وكان مرجحا أن يتجاوز إجمالي الحضور في كلتا المباراتين 100 ألف متفرج.

ولم يكشف إنتر ميامي، الذي فاز بأول لقب للدوري في تاريخه هذا العام بعد وقت قصير من توقيع ميسي للنادي، عن خطط لأي جولات دولية أخرى، لكن من المتوقع أن يقوم بجولات أخرى نظرا لشعبية ميسي الجارفة.

ولا يزال عقد ميسي ممتدا مع إنتر ميامي حتى العام 2025، حيث يتقاضى الأرجنتيني نحو 60 مليون دولار سنويا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN01112023000110011019ID1107354018

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث