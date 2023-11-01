بسبب ظروف غير متوقعة..إلغاء جولة إنتر ميامي وميسي في الصين



أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، يوم الأربعاء، إلغاء رحلته إلى الصين لخوض مباراتين استعراضيتين، كان مقررا إقامتهما يومي 5 و8 نوفمبر الجاري.

وأرجع النادي الأمريكي السبب إلى "ظروف غير متوقعة"، فيما قالت "إن إس إن"، الشركة المروجة للجولة، إن قرار الإلغاء جاء احتراما للمسؤولين الصينيين بعد وفاة الزعيم الثاني السابق للبلاد، لي كه تشيانغ، الأسبوع الماضي.

وكان من المفترض أن تكون هذه هي المرة الثامنة على الأقل التي يلعب فيها نجم إنتر ميامي، ميسي، الذي حصل على الكرة الذهبية للمرة الثامنة في وقت سابق من هذا الأسبوع، في الصين.

وكان مرجحا أن يتجاوز إجمالي الحضور في كلتا المباراتين 100 ألف متفرج.

ولم يكشف إنتر ميامي، الذي فاز بأول لقب للدوري في تاريخه هذا العام بعد وقت قصير من توقيع ميسي للنادي، عن خطط لأي جولات دولية أخرى، لكن من المتوقع أن يقوم بجولات أخرى نظرا لشعبية ميسي الجارفة.

ولا يزال عقد ميسي ممتدا مع إنتر ميامي حتى العام 2025، حيث يتقاضى الأرجنتيني نحو 60 مليون دولار سنويا.

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