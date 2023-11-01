1 نوفمبر.. موسكو تشهد أكثر أيامها دفئاً منذ 146 سنة

سجلت موسكو اليوم 1 نوفمبر 2023، بوصفه اليوم الأكثر دفئاً منذ عام 1877 بدرجة حرارة وصلت إلى 13 درجة مئوية.

وقال رومان فيلفاند المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية في روسيا، إن درجة الحرارة في موسكو وضواحيها بلغت ظهر اليوم 13 درجة مئوية، فيما وصلت درجة الحرارة عند الساعة السابعة صباحاً إلى 10 درجات مئوية".

وأرجع هذا الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة إلى وصول كتل هوائية دافئة من أفريقيا ليشهد سكان موسكو اليوم ما يمكن تسميته "الطقس المصري".

و تم تسجيل الرَّقَم القياسي السابق في العاصمة الروسية في اليوم الأول من نوفمبر عام 1934عندما أظهر مقياس الحرارة 12.6 درجة مئوية فوق الصفر.