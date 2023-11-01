سهم «تويوتا» يقفز 4.7% ويقود ارتفاع المؤشر نيكاي لأعلى مستوى في 3 أسابيع

سجل المؤشر «نيكاي» الياباني أكبر مكاسب في ثلاثة أسابيع، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم وسط حالة من الارتياح، بعد إحجام بنك اليابان عن إجراء تغييرات كبيرة في إجراءات التحفيز في اليوم السابق.

ومنح سهم «تويوتا موتور» ذو الوزن الثقيل زخماً إضافياً، وقفز 4.71 في المئة بعد الإعلان عن أرباح قوية وإعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليار ين (660.81 مليون دولار)، خلال الجلسة المسائية.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 2.41 في المئة على أعلى مستوى، خلال اليوم عند 31601.65 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين، مسجلاً أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ العاشر من أكتوبر.



وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أيضاً 2.53 في المئة،

وقال شيجيتوشي كامادا مدير عام قسم الأبحاث في «تاشيبانا سيكيوريتيز»: «المستثمرون الذين استعدوا لتحول متشدد في السياسة النقدية لبنك اليابان شعروا بالارتياح، وأعادوا شراء الأسهم لتغطية مراكزهم المكشوفة».

وزاد بنك اليابان، الثلاثاء، التيسير النقدي فيما يتعلق بأسعار الفائدة طويلة الأجل، من خلال تعديل سياسة التحكم في عوائد السندات مرة أخرى، لكنه أبقى أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون تغيير.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية للصناعة في بورصة طوكيو، التي يبلغ عددها 33 باستثناء واحد، وقفز مؤشر قطاع السيارات وقطع الغيار 4.68، ليتصدر المكاسب.

وكان مؤشر قطاع النقل الجوي هو الخاسر الوحيد، إذ تراجع 1.19 في المئة، وهبط سهم الخطوط الجوية اليابانية 2.75 في المئة، بعد الإعلان عن أرباح مخيبة للآمال.

وكان أسوأ أداء على المؤشر نيكاي، من حيث النسبة المئوية والنقاط من نصيب سهم أدفانتست، الذي هوى 5.9 في المئة، بعد أن خفضت شركة صناعة معدات اختبار الرقائق توقعات أرباح التشغيل للعام بأكمله، ومن بين 225 سهماً على المؤشر ارتفعت 204 أسهم، وتراجع 20 سهماً مع استقرار سهم واحد.