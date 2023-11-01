منتدى دبي للأعمال يبرز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة والتكتلات التجارية لتسريع النمو الاقتصادي

سلطت جلسات منتدى دبي للأعمال، الحدث العالمي الذي تنظمه غرف دبي وخلال فعاليات يومه الأول، الضوء على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تسريع نمو الاقتصاد، وجاذبية دبي المتنامية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي جلسة حوارية للخبراء، تحدث خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وشمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك في دولة الإمارات، عن الدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحركات رئيسية لاقتصاد دبي.

وقال بالهول: «تشكل المرونة وسرعة الابتكار القوة الرئيسة لنجاح دولة الإمارات. ولا تدخر دبي جهداً لمواكبة مشهد الابتكار المتغير كل دقيقة بما يخدم مصلحة مجتمع الأعمال. وتعمل الشركات الناشئة الجديدة اليوم على مواكبة وتيرة الابتكار للمساهمة في دفع عجلة نمو الاقتصاد».

وأضاف: «إن قطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ينمو بشكل كبير لأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرى التطور والنمو من منظور رواد الأعمال».

مركز للمواهب



من جانبها، أشارت شمسة الفلاسي إلى أن سيتي بنك يركز على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحرص اليوم على تنويع عملياتها. وقالت: «ثمة الكثير من الفرص الناشئة في دبي كل يوم لأنها مركز حقيقي للمواهب، كما أننا، ومع تبقي أقل من شهر على انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، نرى مسرعات أعمال تركز على الاستدامة».

وأضافت الفلاسي: «تتطلب الشركات الصغيرة والمتوسطة الكثير من جهود بناء المهارات ومنظومة العمل بشكل عام، ومع ارتفاع معدل انتشار الإنترنت، بات من السهل اليوم رقمنة الشركات الناشئة والصغيرة، مع التأكيد أن التنوع في دولة الإمارات يشكل أحد عوامل قوتها».



الديناميكيات المتغيرة للعولمة



جرى كذلك مناقشة الجدل العالمي بين الأقلمة والعولمة في جلسة حوارية للخبراء بين خديجة حقي، كبير الاقتصاديين ورئيسة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني، والبروفيسور إيان غولدين، أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد. وتناول الحوار الديناميكيات المتغيرة للعولمة وكيف تعيد الاقتصادات تقييم استراتيجياتها من خلال توجيه تركيزها نحو الداخل.

وأضافت حقي: «أدت زيادة أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكلفة رأس المال أيضاً، ومع ثرائها برأس المال، تستثمر المنطقة في مجموعة من القطاعات لتنويع اقتصاداتها مع التركيز بشكل خاص على أتمتة التكنولوجيا الجديدة والروبوتات».

من جانبه، أشار البروفيسور إيان غولدين إلى أن الانعزالية والحمائية والقومية أكثر خطراً على البلدان من النظام العالمي المفتوح. وقال: «يواجه العالم تغيرات هيكلية كبيرة بسبب التحولات التكنولوجية التي أدت إلى إعادة تصميم سلاسل التوريد. ومع ازدياد ثراء الاقتصادات، تميل المجتمعات إلى شراء الخدمات أكثر من البضائع، وقد أسهم هذا التحول أيضاً في إعادة صياغة سلاسل التوريد».

وأجمع الخبيران على أنه من المستحيل أن تعيش الدول بمعزل عن بعضها، وأن الشراكات والتعاون الإقليمي والدولي هو أمر ضروري لازدهار الاقتصاد العالمي.

وقالت حقي: «إن دول مجلس التعاون الخليجي ستستفيد من التجارة الإقليمية وتشارك الموارد فيما بينها، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك تشارك شبكات الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي». وبيّن غولدين أن تشكيل التكتلات التجارية كان مفيداً للنمو، منوهاً بأن أوروبا تشكل التجارة بين دولها ما بين 70 - 75 % من إجمالي حجم نشاطها التجاري عموماً، وآسيا يصل حجم التجارة الإقليمية فيها إلى أكثر من 60 %.

دبي مركز لجذب الاستثمارات الأجنبية



وسط حالة انعدام اليقين والانقسامات التجارية التي تشهدها الأسواق العالمية، شكلت استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحدياً رئيسياً على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. ومع ذلك، فإن موقع دبي الاستراتيجي على ملتقى طرق التجارة الرئيسية، وحوافزها الضريبية المواتية وسياساتها القوية أسهمت جميعها في ترسيخ مكانة الإمارة كسوق رائدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإرساء نموذج يحتذى به للأسواق الإقليمية والعالمية.

وتم بحث هذا الموضوع خلال جلسة حوارية بعنوان «دبي – رائدة عالمية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة» شارك فيها هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، وديباك باجلا، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمارات. وناقش المتحاورون محور دبي كسوق جذابة وواعدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي.

وأكد المتحدثون في الجلسة أن الرؤية الحكيمة لقيادة دبي ونظرتها الاستشرافية، أسهمت بشكل كبير في ترسيخ مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية، إذ إنها واحدة من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم لما توفره من مميزات عدة مختلفة.



وأشار المتحدثون إلى أن دبي تعد نموذجاً رائداً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والذي برز ذلك خلال جائحة كورونا، إذ نجحت من خلال تجربتها في ذلك الوقت في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الثقة في اقتصادها بعد انقضاء تلك الفترة التي شكلت حالة من عدم الثقة في الأسواق المختلفة حول العالم وتسببت في تباطؤ التجارة العالمية.



وأشار بدري إلى أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كانت الأساس لنجاح الاقتصاد في الإمارة، حيث تميزت بوجود سياسات مرنة وكفاءة عالية وخدمات لوجستية متنوعة، شكلت عوامل جذب للشركات الأجنبية التي تسعى نحو نمو أعمالها وتوسعها، ودعمها بالخبرات والمعرفة.



من جانبه أكد سالم الشامسي أن الشركات تشهد حالة نمو في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة. وأضاف قائلاً: «حرصت قيادتنا الرشيدة على إنشاء بنية تحتية متطورة، وطبقت سياسات تعزز من مفهوم سهولة ممارسة الأعمال. متفائلون بالاستمرار في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدعم قيادتنا الرشيدة، وبيئة أعمالنا المحفزة لنمو الأعمال والسياسات الملائمة».

وأشار ديباك باجلا إلى أن السنوات الثلاث الماضية شكلت تحدياً رئيسياً لاستدامة الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن دبي استطاعت أن تتفوق في تجاوز التحديات كافة، وبرزت كسوق رائدة بفضل موقعها الاستراتيجي وطرق التجارة الرئيسية والحوافز الضريبية والسياسات المرنة، والنمو الاقتصادي. مشدداً على أن التنوع الموجود أيضاً في الإمارة، هو عامل جذب إضافي لأصحاب رؤوس الأعمال الذين يرغبون في العيش في دبي مع عائلاتهم.



وفي ختام الجلسة أكد المتحدثون أن القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً خلال الفترة الحالية والقادمة هي صناعة التكنولوجيا، والضيافة والسياحة، والعقارات، والصناعات الثقافية والإبداعية، والخدمات اللوجستية.



يجمع منتدى دبي للأعمال، الذي ينعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه االله، أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار.