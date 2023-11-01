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الأسواق الأوروبية تسجل أعلى مستوى في أسبوعين بدعم أسهم الرعاية الصحية

11/1/2023 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً اليوم الأربعاء مدعومة بأسهم الرعاية الصحية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات متجهاً إلى تحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وقادت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب وصعدت واحداً بالمئة، مع ارتفاع سهم جلاكسو سميث كلاين 1.8 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح ومبيعات العام بالكامل للمرة الثانية.

وهوى سهم أورستد الدنمركية 20.1 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد إخفاق الشركة في تسجيل الأرباح المتوقعة في الربع الثالث وفي ظل ارتفاع كبير في مخصصات انخفاض القيمة.

كما هبط سهم شركة البناء السويدية سكانسكا 12.3 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية للربع الثالث أقل بكثير من التوقعات بتأثير من ضعف أسواق العقارات.

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