3.7 % نمو اقتصاد الإمارات في النصف الأول.. والقطاع غير النفطي يزيد 5.9%

قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد،، اليوم الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.7 % في النصف الأول من العام، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي.

وأكد معاليه خلال مؤتمر للأعمال في دبي أن نمو القطاع غير النفطي زاد 5.9 % في الأشهر الستة الأولى من العام.

ووصف معالي الوزير النمو الاقتصادي في الإمارات بأنه شهادة على ما لديها من قوة وتنوع والتزام تجاه الانفتاح والتعاون الدولي، مضيفاً أن الدولة صارت أقل اعتماداً على النفط وأكثر اعتماداً على القطاعات القائمة على المعرفة.

ويمثل القطاع غير النفطي أكثر من 70 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتمضي دول الخليج في خطط حالياً لتنويع اقتصاداتها ومصادر دخلها وجذب الاستثمار الأجنبي.

والإمارات من بين الدول التي أحرزت تقدماً هو الأبرز في هذه العملية، إذ طورت قطاعات مثل الخدمات المالية والتجارة والسياحة بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات اجتماعية وتجارية.

وفي العام الماضي سجل اقتصاد الإمارات نمواً حقيقياً بلغ 7.9 % مدعوماً بارتفاع مفاجئ في أسعار النفط بالإضافة إلى انتعاش اقتصادي سريع في مجالات مثل السياحة والتجارة بعد جائحة (كوفيد19)، خصوصاً في دبي مركز الأعمال والسياحة في المنطقة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3.5 % هذا العام، متجاوزاً أداء دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع، مع نمو القطاع غير النفطي أربعة بالمئة.