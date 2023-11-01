«ديوا» تلتزم بالاستدامة في جميع خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في كلمته التي ألقاها في الدورة الأولى من منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية المنتدى الذي يأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لقيادة جهود التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.

والمساهمة في مسيرة العمل المناخي، وتحقيق رؤية الإمارات لتوفير بيئة مستدامة للأجيال القادمة. ويرتكز منتدى دبي للأعمال الذي يعقد حالياً في مدينة جميرا في دبي، على الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) والنجاحات السابقة لسلسلة فعاليات المنتدى العالمي للأعمال الذي كان يمثل جزءاً أساسياً من فعاليات الأعمال العالمية المتخصصة بقطاع الأعمال.



وأشار معالي الطاير في كلمته، بحضور معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي؛ وهلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ ولفيف من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، إلى الالتزام التام لهيئة كهرباء ومياه دبي بالاستدامة بوصفها حجر الزاوية في جميع خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وتسير بخطى حثيثة لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وكذلك تحقيق أهداف «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» و«استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي».

وتسريع وتيرة تحول الطاقة إلى اقتصاد أخضر ودائري ومستدام. وفي هذا الصدد، تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والتعاون الدولي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وقال معاليه في كلمته:

«تماشياً مع تطلعات إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً كبيراً من المبادرات الاستراتيجية والمشاريع الخضراء لتوليد الطاقة النظيفة وتحلية المياه وتقديم خدماتها لقاعدة متعاملين تزيد على 1.2 مليون متعامل وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة. وقمنا في الهيئة بإيقاف إطلاق أي مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري.

كما قمنا بحصر المشاريع الجديدة لتحلية المياه على تقنية التناضح العكسي باستخدام الطاقة النظيفة. كما تحولنا بالفعل عن النموذج التقليدي للهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لمشاريع إنتاج الطاقة والمياه، وتوجهنا نحو نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه (IWPP)، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتي أثبتت فائدتها الكبيرة وجدواها للهيئة، ونجحت حتى الآن في استقطاب استثمارات تزيد قيمتها على 43 مليار درهم.

ونحن في هيئة كهرباء ومياه دبي نسابق الزمن لإنجاز مشروعنا الأخضر الرئيسي - مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية - والذي يتم تنفيذه باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بقدرة إجمالية ستبلغ 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وتبلغ قدرة المجمع في الوقت الراهن 2.627 ميجاوات. ومن المتوقع عند اكتماله أن يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 6.5 ملايين طن سنوياً. ومنذ عام 2017، نجحنا في التعاقد مع شركات عالمية لشراء 4.178.502 شهادة من شهادات الطاقة المتجددة العالمية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقيمة تعادل حوالي 5.767.408 يورو».

وأضاف معاليه إن الهيئة تقوم ببناء مشروع المحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الضخ والتخزين – التي تعد المحطة الأولى من نوعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي - بقدرة 250 ميجاوات، وتصل سعتها التخزينية إلى 1.500 ميجاوات ساعة، أي ما يعادل سعة تخزينية لمدة 6 ساعات. وقامت الهيئة ببناء محطة للهيدروجين الأخضر لإنتاج الهيدروجين، باستخدام الطاقة الشمسية، كمصدر جديد للطاقة النظيفة في المستقبل.

وتنتج المحطة حوالي 400 كيلو جرام من الهيدروجين الأخضر يومياً، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج عند استخدام الطاقة الشمسية. وتستخدم المحطة الهيدروجين من خلال وحدة مشتركة للحرارة والطاقة تبلغ قدرتها حوالي 300 كيلووات من الطاقة الكهربائية.

وتعكف الهيئة على إعداد خارطة طريق لاستراتيجية الهيدروجين والتي سيتم تنفيذها على مراحل. كما قامت الهيئة ببناء بنية تحتية ذات طراز عالمي للسيارات الكهربائية تضم أكثر من 380 محطة شحن في جميع أنحاء دبي، لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، ونواصل جهودنا الحثيثة لتركيب 1000 محطة شحن للسيارات الكهربائية بحلول عام 2025. وعلاوة على ذلك، قامت الهيئة بإنشاء بنية تحتية رقمية فائقة التطور ترتكز على التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي على نطاقٍ موسع لتعزيز الأداء.

وكان من ثمار تلك الجهود إطلاق «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، لتصبح الهيئة بذلك أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم تستخدم الأنظمة الذاتية للطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقديم خدمات رقمية فائقة التطور. وتعد الهيئة أول مؤسسة على مستوى العالم وأول جهة حكومية إماراتية تستخدم تقنية «تشات جي بي تي» (ChatGPT) في موظفها الافتراضي «رمّاس» (Chatbot Rammas) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، للارتقاء بخدماتها وتعزيز تحولها الذكي.

كما أطلقت الهيئة منصة «ديوا فيرس» (DEWAverse) لتقدم خدماتها لمتعامليها وموظفيها في عالم «الميتافيرس» الافتراضي، لتصبح بذلك أول جهة حكومية محلية تطلق منصتها الافتراضية باستخدام تقنية «الميتافيرس». ويمتلك مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» (Moro Hub) التابع للهيئة أكبر مركز بيانات على مستوى العالم يعمل بالطاقة الشمسية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والمسجل في «موسوعة غينيس للأرقام القياسية».

كما أطلقت الهيئة برنامجها الفضائي (Space-D) لتحسين عمليات تشغيل وصيانة وتخطيط شبكاتها باستخدام الأقمار الاصطناعية النانوية وتقنيات الاستشعار عن بُعد. وقد قامت الهيئة بالفعل بإطلاق قمرين اصطناعيين نانويين، لتصبح بذلك أول مؤسسة في العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية في عملياتها.

وأوضح معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تستثمر بشكل كبير في الابتكار والبحث والتطوير، لا سيما في التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لتحسين الأداء وجودة الخدمات وحياة الناس. وتكليلاً لهذه الجهود، أنشأنا مركز البحوث والتطوير الذي يهدف إلى تطوير حلول فعالة لتعزيز الكفاءة والتصدي لتغير المناخ. والهيئة هي أول مؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي تطبق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على المعادن.

ونجحت في دخول «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» عن أول مختبر للطباعة ثلاثية الأبعاد، عن مختبر الروبوتات والطائرات المسيرة التابع لها والكائن في مركز البحوث والتطوير.

ويتبنى المركز نهجاً يقوم على تحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين من خلال تطوير أحدث التقنيات والحلول المستدامة للطاقة والمياه وإجراء البحوث التطبيقية على أرض الواقع. ومنذ إطلاق المركز، تم نشر أكثر من 170 ورقة بحثية في مؤتمرات دولية ومجلات ومنشورات محكمة. وقد تقدم المركز حتى الآن بطلبات للحصول على 27 براءة اختراع حصل من بينها على 6 براءات اختراع.



ولفت معاليه إلى تأسيس الهيئة للعديد من الشركات الناجحة، ولا سيما مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (شركة إمباور) التي تمتلك الهيئة الأغلبية فيها، وغيرها من الشركات التابعة المملوكة بالكامل للهيئة مثل شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، وشركة ماي دبي، ومركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، وصندوق دبي الأخضر وغيرها، والتي تتبوأ معظمها مكانة رائدة في السوق.

وفي العام الماضي، أصبحت هيئة كهرباء ومياه دبي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي بعد طرح عام أولي تاريخي ناجح بقيمة 6.1 مليارات دولار أمريكي، حيث وصلت طلبات الاكتتاب في «ديوا» لأرقام قياسية تجاوزت 315 مليار درهم إماراتي.

وتجاوز الطلب القوي في سجل أوامر الاكتتاب المعروض من الأسهم بواقع 37 مرة، ليصبح أكبر اكتتاب عام أولي في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وأكبر إصدار على الإطلاق لشركة خدماتية عامة في العالم بعد عام 2008. وقد أصبحت الهيئة أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في سوق دبي المالي بقيمة تبلغ 124 مليار درهم، وساهمت في تعزيز مكانة السوق المالي بشكل كبير.

واختتم معالي الطاير بالقول: «تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لتحويل دبي إلى مدينة عالمية ونموذج يحتذى للحياة الذكية والخضراء، تبذل الهيئة الجهود الحثيثة لتحقيق أفضل بنية تحتية وتقديم خدماتها الأساسية على مستوى عالمي رائد ومتميز.

لقد أصبحت هيئة كهرباء ومياه دبي واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم وتتفوق نتائج الهيئة في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث نجحنا بفضل استثماراتنا في أحدث البنى التحتية وأكثرها تطوراً بقيمة إجمالية تتجاوز 214 مليار درهم - حتى تاريخ 30 يونيو 2023 – في تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي إلى معدل عالمي رائد بلغ 2.2%.

ونسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه إلى معدل عالمي رائد بلغ 4.5%، وحققنا أدنى معدل انقطاع للكهرباء لكل مشترك سنوياً على مستوى العالم بلغ 1.19 دقيقة. كما بلغت الإيرادات الموحدة للهيئة 27.34 مليار درهم خلال عام 2022، محققة صافي أرباح قدره 8.05 مليارات درهم. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، بلغت الإيرادات الموحدة للهيئة 12.7 مليار درهم، وصافي الأرباح 2.7 مليار درهم. ونحن ملتزمون بالمساهمة في تحقيق طموحات وتطلعات إمارة دبي».