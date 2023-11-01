نجاح متميز للدفعة الأولى من برنامج «ثبات» لتعزيز بيئة أعمال الشركات العائلية

تولي الإمارات أهمية كبيرة لدعم النماذج الاقتصادية المبتكرة، وتوفير كل الممكنات اللازمة لازدهارها وتوسع أنشطتها في جميع القطاعات ولاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد، ويأتي قطاع الشركات العائلية من بين هذه النماذج التي تحرص حكومة الدولة على دعمها وضمان استقرارها عبر الأجيال المتعاقبة، لما يحمله من فرص واعدة تدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتسهم في خلق آلاف الوظائف.

وأطلقت وزارة الاقتصاد برنامج ثبات في عام 2022، بهدف تطوير منظومة عمل متكاملة تدعم نمو الشركات العائلية بدولة الإمارات وتعزز من قدرتها على استدامة أعمالها عبر الأجيال المتعاقبة دعماً لاقتصاد الخمسين. وأفرز هذا البرنامج في نسخته الأولى مشروعين مبتكرين وهما «أبتيرا» لعائلة «السركال»، و«نوتراليس» لعائلة «اليوسف»، ولعب «ثبات» دوراً محورياً في تطوير أعمال شركة السركال ونقلها إلى مستوى جديد يواكب اتجاهات الاقتصاد الجديد، خصوصاً وأن البرنامج يوفر آليات مرنة للشركات العائلية للارتقاء بأنشطتها عبر نموذجين مختلفين، الأول يستهدف التوسع في مجالات العمل نفسها للشركة بتقنيات وأدوات جديدة، بما يعزز من تنافسية منتجاتها وخدماتها، والثاني يدعم دخولها في قطاعات جديدة مما يسهم في توسيع وتنويع مظلة أنشطة الشركة العائلية ويوفر لها المزيد من فرص النمو المستدامة.

وأثمرت هذه الجهود عن إطلاق مشروع «أبتيرا» وهو عبارة عن منصة رقمية تستهدف إحداث ثورة في صناعة إدارة الممتلكات من خلال وضع معايير جديدة للتميز والاستدامة مع تقديم حلول رقمية ذات مستوى عالمي، حيث تعد مهمة هذا البرنامج الذكي الرئيسية هي حل مشكلة صيانة العقارات التي تستغرق وقتاً طويلاً وتكلف الكثير من المال بالنسبة لمديري العقارات، من خلال أداة واحدة تدير الأصول واحتياجات صيانة الممتلكات، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتوفير الوقت وتقليل التكاليف للشركات العقارية، بما يدعم استدامة الممتلكات.

وقالت شركة السركال إن برنامج «ثبات» قدم لها فكرة أكثر وضوحاً فيما يخص تطوير أعمالها، والتوسع في استغلال أدوات التكنولوجيا لتحقيق مكاسب مستدامة، كما وفر لها نموذج محاكاة واقعي للأثر والعائد الاقتصادي الذي يمكن أن تجنيه من خلال الانضمام إلى هذا البرنامج الرائد وتطوير أعمالها، وهو ما شجعها على إطلاق مشروع منصة «أبتيرا»، التي تعد نموذج عمل مبتكرة في تقديم الخدمات وحل المشكلات للعملاء في القطاع العقاري.

وقال عيسى السركال، رئيس قسم العقارات بمجموعة السركال: برنامج «ثبات» غير قواعد اللعبة بالنسبة لطريقة تفكيرنا في إدارة الأعمال، وساعدنا في إنشاء منصة «أبتيرا» الرائدة التي ستقود أعمالنا كشركة عائلية باتجاه نماذج الاقتصاد الجديد.

وقالت شيخة السركال، مؤسسة السركال للمجوهرات، إن البرنامج ساهم في تعزيز تواصلها مع العملاء ومنحها القدرة على تطبيق منهجية الابتكار بشكل أكبر حتى في أعمالها الخاصة.

وبلغ إجمالي عدد ساعات العمل لكل عضو في الفرق المشاركة نحو 550 ساعة، فيما وصل إجمالي الأيام لكل عضو في فريق العائلة إلى 120 يوماً، تعرفوا خلالها على كيفية اختيار الفكرة الصحيحة وخطوات التحليل الجيد للسوق.

وتستهدف الاقتصاد من خلال برنامج «ثبات» تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات ناشئة سريعة النمو بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». ودعت الوزارة الشركات العائلية الراغبة في تطوير أعمالها والانتقال بها نحو قطاعات جديدة إلى الانضمام للنسخة الثانية من «ثبات» عبر الرابط: