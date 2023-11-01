«ر. يفيلوشن» تطلق مشروع «ايڤا» المبتكر في دبي

أعلنت ر. يفيلوشن، شركة تطوير العقارات الفاخرة الشهيرة عالمياً والتي تتميز بمحفظة تضم 23 مشروعاً مذهلاً في جميع أنحاء العالم، عن إطلاق جناح البيع ومركز تجربة ايڤا في برج ضمان بمركز دبي المالي العالمي. وبدأت الشركة أخيراً بناء مشروعها في دبي الذي يحمل اسم ايڤا ويتألف من 24 عقاراً، ويهدف إلى إرساء معايير جديدة لمفهوم الفخامة الطبيعية الفريد الذي من شأنه إعادة تعريف مستقبل الحياة الحضرية في الإمارة باستخدام أفضل الأساليب الطبيعية والعضوية، ويعكس مشروع ايڤا التزام العلامة الراسخ بالابتكار المعماري ودمج الطبيعة والاستدامة والرؤية الإبداعية.

ويتيح مركز التجربة الجديد للزوار التعرف على نمط العيش المبتكر في مشروع ايڤا، الأول من نوعه في دبي، والذي يمثل اختصاراً لمفهوم الطاقة الحيوية، ويمكن للزوار رؤية الوحدات السكنية المكتملة وتجربتها في شكلها النهائي المصمم وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز. ويأخذ المركز الجديد الزوار في تجربة افتراضية بانورامية لاستكشاف أبرز مزايا الشقق السكنية للمشروع والتعرف على مرافقه المميزة، بما في ذلك الردهة والسبا والساونا والمكتبة والشلالات الخاصة والمسابح والحدائق، بالإضافة إلى الواجهة المزينة بالأشجار والملاعب والمكاتب ومساحات العمل، ما يضمن للزوار الاستمتاع بتجربة تتيح لهم التعرف على أدق تفاصيل المشروع.

كما يقدم المركز للضيوف تجربة غامرة، تتيح لهم اختبار المنازل باستخدام حواسهم الستة بدءاً من اللمس ووصولاً إلى الرائحة والصوت، ما يضمن لهم خوض تجربة فريدة أثناء استكشاف تفاصيل المشروع. كما يستعرض المركز العناصر الطبيعية ضمن المشروع، مثل النار والماء والهواء، ما يتيح للزوار تجربة أسلوب عيش عضوي وحي وخيالي، يساهم في تعزيز مستويات رفاهيتهم وصحتهم الذهنية والجسدية.

وعبر أليكس زاجريبيلني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ر. يفولوشن، عن سعادته بإطلاق مشروع ايڤا الفريد، وأكد أن مركز التجربة الجديد يمثل مفهوماً مبتكراً يعطي تصوراً كاملاً حول الفخامة الطبيعية في المشروع السكني. كما سلط الضوء على التصاميم المعمارية الرائدة والصديقة للبيئة والتي تلتزم بالممارسات التي أطلقتها مبادرات الاستدامة. ويتيح المركز أيضاً للزوار الفرصة لتكوين فكرة شاملة حول إدماج عناصر العافية المختلفة في التصميم المعماري للمشروع، ما يضمن تقديم أسلوب حياة صحي ومتوازن. ويهدف مشروع ايڤا إلى ضمان أعلى مستويات العافية وجودة العيش من خلال التركيز على جميع الجوانب، بدءاً من تعزيز الراحة أثناء النوم ووصولاً إلى ضمان أفضل استخدام لنظام المياه.



وقال أليكس زاجريبيلني: «يسرنا الترحيب بالجميع في مركز التجربة الجديد الذي يقدم تجربة عملية للتعرف على الجيل الجديد للأبنية السكنية المعاصرة. ويتيح المركز للحاضرين خوض تجربة فريدة لاستكشاف جميع تفاصيل مشروع ايڤا الدقيقة وتصاميمه المعمارية المبتكرة التي تشتهر بها شركتنا. كما يوفر المركز لكم فرصة فريدة للتعرف على المفاهيم التي يجسدها المشروع والتي تجمع بين الأمان والخبرة والابتكار في العقارات التي تمزج بين المعارف القديمة والتقنيات الحديثة لابتكار أفضل التصاميم المعمارية الثورية في دبي. ويقدم المركز تجارب تفاعلية تتيح للحاضرين التعرف على شغفنا بالعافية والتزامنا بالاستدامة التي يجسدها مشروع اي».

ويعد المشروع مبنى فاخراً، ويضم 48 شقة مؤلفة من 2 إلى 5 غرف نوم، بالإضافة إلى شقتي بنتهاوس، حيث يوفر لسكانه مجموعة من المساحات المعيشية متعددة الاستعمالات والتي تتمحور حول العافية. كما يعزز المبنى البيئة الطبيعية والطاقة الإيجابية ليضمن توفير تجربة مجتمعية متناغمة.

وتحاكي الهندسة المعمارية المذهلة لمشروع ايڤا تصميم شجرة التين البنغالي، والمعروفة بشجرة الحياة، وتستلهم أيضاً من أحد أهم العجائب الطبيعية في العالم، وهو جبل شهير في الصين من الكوارتز والأحجار الرملية معروف باسم عمود السماء الجنوبي.



ويوظف المشروع معارف وخبرات مفهوم الفاستو شاسترا، وهو مفهوم تكاملي يجمع بين العلم والفن وعلم الفلك، في سبيل تعزيز الثروة والصحة والازدهار والسعادة، حيث يستخدم 1.450 قطعة مختارة من الكريستال والأحجار الكريمة والصخور ضمن هيكل البناء، والتي تفيد في تعزيز أجواء العافية من خلال تنقية الطاقات السلبية وتوليد الطاقة الإيجابية في المكان. ويمثل تركيب هذه القطع تصميماً رائداً، حيث تم استخدامها للمرة الأولى في العمارة المعاصرة منذ 2000 سنة، والذي سينعكس على حياة السكان من حيث تقليل تناقص الخلافات في حياتهم، وزيادة التركيز، وتعزيز الصحة العقلية والجسدية. ويفخر مشروع ايڤا بحصوله على شهادة (LEED) البلاتينية وشهادة (WELL) البلاتينية، مما يضمن التطوير المستدام ويوفر بيئة صحية ويعزز العافية لدى السكان.