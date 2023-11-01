مؤتمر «أسماء النطاق» ينطلق في دبي لبحث أبرز التحديات التي تواجه شركات الاستضافة

شهدت دبي انطلاق فعاليات مؤتمر «أسماء النطاق» الحدث المتخصص الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وبمشاركة أكثر من 35 متحدثاً محلياً وعالمياً من نخبة الخبراء في قطاع التكنولوجيا لمناقشة أحدث الاتجاهات في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة على مدار يومين وحضور 190 من المتخصصين في «بلوك تشين 3.0»، وسلط الحدث الضوء على الاستضافة السحابية.

ومقدمي خدمة (SaaS)، وتبادل الخبرات والابتكارات التكنولوجية، إضافة إلى عدد من حلقات النقاش التي تركز على أفضل الممارسات والتحديات والاتجاهات التقنية الناشئة، كما يركز المؤتمر على مستقبل الإنترنت والدور المهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا مركزاً جديداً للنطاقات وشركات الاستضافة.

وبمشاركة أكثر من 35 متحدثاً محلياً وعالمياً من نخبة الخبراء في قطاع التكنولوجيا، انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر «أسماء النطاق» الحدث الرائد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لمناقشة أحدث الاتجاهات في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة.

وأوضح الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتكنولوجيا بلوك تشين، في كلمته الافتتاحية عن دور دبي الرائد في مجال الأصول الرقمية: «تمضي دبي قدماً في مسيرة رقمنة السلع والخدمات وهناك منصات عبر الإنترنت للوظائف والأصول والأسواق والمتداولين تتيح لبعض الأشخاص العمل وكسب وإنفاق أموال حقيقية، عن طريق الأسواق عبر الإنترنت على الأصول الافتراضية والعمالة الافتراضية.

وهذا النشاط الاقتصادي الذي يكون في بيئات افتراضية استناداً إلى التجارة في الأسواق الافتراضية للأصول الافتراضية والعمالة الافتراضية، ولكن بقيمة نقدية حقيقية هو الاقتصاد الرقمي الافتراضي».

وأشار منير بدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AEserver والجهة المنظمة «أسماء النطاق» في المحاضرة عن حالة النظام البيئي للنطاق في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، إلى أن هناك مجالاً للتنوع في نماذج الأعمال وهيكل التسجيل واعتماد سياسات تساعد على أن تصبح أسماء النطاقات أكثر سهولة مع خفض الرسوم المطلوبة، وأيضاً حاجة إلى نهج مستدام يسهم في النمو وجعلها أكثر شفَافَة.

كما أن هناك أهمية قصوى للتعاون بين جميع أصحاب المصلحة والمشغلين المحليين والعالميين. وأكد منير بدر أن تعزيز أتمتة تسجيل أسماء النطاق والانفتاح على المسجلين الدوليين أمر ضروري لضمان النمو على المدى الطويل، كما يمكن للمسجلين الدوليين تعزيز المنافسة المحلية وخفض أسعار التجزئة وتحسين الاستيعاب.



ويناقش في المؤتمر المتخصصون في قطاع التكنولوجيا من الخبراء المحليين والعالميين في هذا القطاع عدداً من أبرز الموضوعات الحالية في هذا المجال ومنها مساحة الأصول الرقمية في دبي من قبل مركز دبي لتكنولوجيا بلوك تشين، وتشكيل مستقبل مستدام في مجال النطاق، وإعداد الأعمال لأسماء النطاقات وعناوين البريد الإلكتروني حالياً.

وتمكين المستثمرين في أسماء النطاقات العربية: رحلة أكاديمية النطاق العربي، قوة التأثير: كيف يمكن للشركات قيادة وتوجيه المستثمرين في أسماء النطاقات؟ بجانب العديد من أهم القضايا الحالية والتحديات والفرص في هذا المجال.



وتشمل قائمة المتحدثين في مؤتمر «أسماء النطاق» الحدث الرائد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتكنولوجيا بلوك تشين عن التزام مركز دبي لتكنولوجيا بلوك تشين، ومحمد مبارك الفلاسي، مدير الموارد الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ومنير بدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AEserver ومايكل ريدل، المدير التنفيذي - Team Internet وأندريه إنساروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة it وحمزة أبو الفتح، المؤسس/الرئيس التنفيذي Genious وليونيد تودوروف، المدير العام APTLD وجيمس ويليامز مدير البرامج - Mobile Ecosystem Forum (MEF) وعبدو طرابيشي الرئيس التنفيذي في Domainsville وأيوب كحيل مؤسس ArabDomainAcademy