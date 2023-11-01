مجموعة ألِف تنظم معرضاً عقارياً في لندن

نظمت مجموعة ألِف، الشركة الرائدة في تطوير مجتمعات ووجهات وتجارب نمط الحياة في الشارقة، أخيراً «معرض الشارقة العقاري» بالتنسيق مع وسطاء عقارين، وأقيم في فندق «دورتشستر» في مدينة لندن بالمملكة المتحدة.

وقالت مجموعة ألِف: «نحن سعداء بالإقبال الكبير على المعرض، مما أتاح للزوار الإطلاع على مشاريعنا العقارية ومعرفة القدرة الاستثمارية بالشارقة. ونواصل العمل بلا كلل للترويج للشارقة كوجهة سياحية بارزة ومركز للاستثمار الدولي».

وتم خلال الفعالية، عرض فلل حيان الفاخرة، وشقق الممشى في الشارقة، وتسليط الضوء على أماكن الجذب العقاري والسياحي، ووسائل الراحة والخدمات العقارية المتميزة، والعديد من مزايا الاستثمار في الشارقة، مثل ملكية العقارات للتملك الحر للزوار.