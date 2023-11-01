غرف دبي توقع اتفاقية تعاون مع غرفة هامبورغ لتأسيس «ممر الابتكار»

وقعت غرف دبي خلال فعاليات اليوم الأول لمنتدى دبي للأعمال، اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة هامبورغ الألمانية لتأسيس «ممر الابتكار» بين مجتمعي الأعمال في المدينتين، وهي مبادرة تهدف إلى دعم الشركات والمشاريع الناشئة في المدينتين بالتقنيات والمنتجات والخدمات المبتكرة.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل دخول الشركات الناشئة في دبي وهامبورغ أسواق المدينتين، وتعزيز التعاون بين منظومتي الابتكار وممارسة الأعمال بين الجانبين في مجال توفير الأدوات التي تحتاجها الشركات للنمو مثل الأبحاث والتطوير ورأس المال الاستثماري وبيئات الاختبار بشكل يسمح لها بدخول أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الخارجية.



وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الاتفاقية الموقعة مع غرفة تجارة هامبورغ تعتبر فريدة من نوعها، حيث تربط مجتمعي الأعمال في المدينتين بشراكة في مجالات الابتكار والأبحاث والتوسع الخارجي، الأمر الذي سيساهم في تعزيز تنافسية شركات المدينتين، وقدرة شركات دبي على الاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات والخبرات العالمية.

وشدد لوتاه قائلاً: «أولويتنا تحسين وتطوير بيئة الأعمال في إمارة دبي، وشراكتنا مع غرفة تجارة هامبورغ تخدم هذه الأولوية الاستراتيجية، وتفعّل من جهودنا لخدمة مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته وقدرته على مواجهة التحديات من خلال الابتكار في إيجاد الحلول الملائمة».



وبدوره قال الدكتور مالتي هيني، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة هامبورغ: «تتميز كل من هامبورغ ودبي بأن منظومتي الابتكار في المدينتين تكملان بعضهما البعض بشكل مثالي. تتمتع هامبورغ بقطاع صناعي كبير يشمل الصناعات الأساسية مثل النحاس والألمنيوم والصلب، والتي تعتبر مهمة في مجال تحول الطاقة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الطيران.

وتوفر هامبورغ لمجتمع الأعمال في دبي الفرصة للاستفادة من التواصل مع مؤسسات بحثية مرموقة، وبنية تحتية بحثية متطورة، واقتصاد متنامٍ لعلوم الحياة. وباعتبارنا وجهة رائدة للتجارة الخارجية، فإننا أيضاً بوابة إلى الأسواق الأوروبية الأخرى. وسيساهم «ممر الابتكار» بالتعاون مع غرف دبي، شريكنا الدائم والعريق، في تسريع الأبحاث وتطوير الحلول المبتكرة والوصول إلى الأسواق خارج المنطقة».

وباعتبارها واحدةً من الأسواق الرائدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، تعاني السوق الألمانية من تحديات تشريعية وتنظيمية قد تعيق إجراء الأبحاث التطبيقية والتطوير السريع للتقنيات. وبموجب اتفاقية التعاون، يمكن لدبي أن تساعد الشركات الألمانية في التغلب على هذه التحديات عبر توفير منظومة داعمة ومنصة اختبار مناسبة للتقنيات والابتكارات الألمانية.

وتركز اتفاقية التعاون على الابتكار لصياغة مستقبل الاقتصاد، حيث يعتبر الابتكار ضماناً للتنافسية، ويعزز من جودة الحياة ويخلق فرص عمل، باعتباره كذلك جزءاً من الحلول لمواجهة التحديات. وتعتبر الشركات المحفز الأساسي للحلول والمنتجات والتقنيات المبتكرة.

وتعتبر دبي وجهة رائدة لحلول الأعمال المبتكرة، حيث تتيح للشركات العالمية بيئة خصبة لتجربة حلولهم، وتسهيل التواصل والحوار مع المستثمرين وصناديق الأسهم الخاصة. وتمثل الإمارة شريكاً مثالياً لتسريع الابتكار وعلاقات الشراكة الدولية لشركات هامبورغ بما ينسجم مع أهداف استراتيجية «هامبورغ 2040».

وجرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن مبادرة «منصة صفقات الأعمال The Deals Hub»، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي. وتعكس هذه المبادرة المبتكرة التزام غرف دبي بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين بما يرسّخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة لممارسة الأعمال.

يجمع منتدى دبي للأعمال، الذي ينعقد خلال الفترة 1-2 نوفمبر الحالي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه االله»، أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.